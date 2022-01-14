Техогляд в Україні у 2022 році стане обов’язковим для всіх: що потрібно знати про реформу

Стан автомобіля контролюватимуть не лише раз на рік на станціях, а й можуть перевірити прямо на дорозі.

Техогляд в Україні повертається 2022 року з вересня. Він буде обов’язковий для автомобілів, мопедів, мотоциклів, які їздять дорогами країни і не входять до переліку винятків.

На відміну від техогляду, яких відбувався до 2011 року, запровадили низку нововведень. Серед них – фото та відео фіксація процесу та видача талону в електронній формі. Техогляд буде щорічним. Для власників нових авто він розпочнеться через чотири роки після першої реєстрації транспортного засобу.

Проводитимуть його на спеціальних сертифікованих СТО, також оглядати машини можуть поліцейські на дорогах за допомогою спеціальних мобільних станцій. Коштуватиме це буде по-різному: середня ціна на станціях ТО за легковик — 1000 грн, за вантажівки — близько 1,5 тисячі. Фахівцям на нього відводять годину.

У зоні ризику непроходження ТО — "биті" машини після ДТП із серйозними пошкодженнями конструкції та модернізовані без документів транспортні засоби. Окремо зазначається, що авто можуть відправити на повторний огляд, якщо мобільна станція виявить проблеми під час огляду на дорозі. Також техогляд знадобиться під час перереєстрації.

Основні дані про техогляд у 2022

Раніше "Телеграф" писав, що законодавство про техогляд ще не сформовано і з’явилися чутки про непроходження ТО "віковими" машинами. Вони не є правдивими – транспорт має відповідати показникам заводу-виробника.