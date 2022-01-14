Техосмотр в Украине в 2022 году станет обязательным для всех: что нужно знать о реформе

Состояние автомобиля будут контролировать не только раз в год на станциях, но и могут проверить прямо на дороге.

Техосмотр в Украине возвращается в 2022 году с сентября. Он будет обязателен для автомобилей, мопедов, мотоциклов которые ездят по дорогам страны и не входят в перечень исключений.

В отличие от техосмотра, которых проходил до 2011 года, ввели ряд новшеств. Среди них — фото и видео фиксация процесса и выдача талона в электронной форме. Техосмотр будет ежегодным. Для владельцев новых авто он начнется спустя четыре года после первой регистрации транспортного средства.

Проводить его будут на специальных сертифицированных СТО, также осматривать машины могут полицейские на дорогах с помощью специальных мобильных станций. Стоить это будет по-разному: средняя цена на станциях ТО за легковушку — 1000 грн, за грузовики — около 1,5 тысячи. Специалистам на него отводят час.

В зоне риска непрохождения ТО — "битые" машины после ДТП с серьезными повреждениями конструкции и модернизированные без документов транспортные средства. Отдельно отмечается, что авто могут отправить на повторный осмотр, если мобильная станция выявит проблемы во время осмотра на дороге. Также техосмотр понадобится при перерегистрации.

Основные данные о техосмотре в 2022

Ранее "Телеграф" писал, что законодательство о техосмотре еще не окончательно сформировано и появились слухи о непрохождении ТО "возрастными" машинами. Они не отвечают действительности — транспорт должен соответствовать показателям завода-изготовителя.