Топ-8 авто для езды по городу в бюджете до 5000$

Указанные модели авто идеально подходят для больших городов, где часто не хватает мест на парковках.

Выбор автомобиля почти всегда длительный и ответственный процесс, но иногда серьезная покупка сопровождается еще и ограниченным бюджетом. Если так произошло, то это не проблема, ведь рынок позволяет приобрести "железного четырехколесного коня" за сумму до 5000$.

Таких вариантов "Телеграф" выбрал сразу восемь из подборки сайта auto.ria. Добавим, что эти модели машин идеально подходят для езды в городе, где часто не хватает парковочных мест.

В общем, самыми популярными легковыми автомобилями в Украине по цене от 4 до 5 тысяч долларов и выпущенных в промежутке между 2001 и 2008 годами являются:

Skoda Fabia — средняя цена 4800$

Skoda Fabia

Chevrolet Aveo — средняя цена 4500$

Chevrolet Aveo

Dacia Logan — средняя цена 4500$

Dacia Logan

Ford Fiesta — средняя цена 4600$

Форд Fiesta

Renault Clio — средняя цена 4700$

Renault Clio

Peugeot 206 — средняя цена 4000$

Peugeot 206

Opel Corsa — средняя цена 4400$

Opel Corsa

KIA Rio — средняя цена 4800$

KIA Rio

Если вы все-таки решили приобрести подержанный автомобиль, то рассматривайте предложения исключительно с проверенным VIN-кодом, а учитывая возраст легковушек – обратитесь к специалистам, которые сделают транспортному средству полную техническую проверку.

Напомним, что с сентября 2022 года проверка технических характеристик машин станет повсеместной. Техосмотр будет отличаться не только фото и видео фиксацией, аналогичными обзору машин агросектора, но и выдачей талона в электронной форме и ограниченным временем на проверку машин и мотоциклов.