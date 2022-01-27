Сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него
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Время технического осмотра может быть увеличено только для спецтранспорта или авто со спецоборудованием.
В Украине почти все автомобили с сентября 2022 года будут обязаны проходить обязательный технический осмотр. Пройти его можно будет исключительно на сертифицированных СТО, а после завершения процедуры водителям будут выдавать специальный документ.
"Телеграф" рассказывает, какой документ будут выдавать при прохождении ТО и сколько времени займет процедура.
Какой документ будут выдавать по прохождению ТО?
Как отмечается на Главном сервисном центре МВД Украины, в случае положительного прохождения техосмотра водители получат протокол проверки технического состояния. В этом документе будет содержаться информация о сроке следующего прохождения.
Если же результат ТО будет отрицательным или в документах на авто не будут совпадать данные, то водители таких транспортных средств получат предупреждение и акт несоответствия технического состояния под расписку. К слову, незначительное несоответствие водителям можно будет устранить на месте.
Добавим, что результаты техосмотра вместе с материалами фотофиксации вносятся в общегосударственную базу данных. При этом на фотографиях обязательно указываются время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.
Сколько времени занимает техосмотр?
По подсчетам МВД, оперативное время обязательного техосмотра транспортных средств максимально занимает:
- 30 (40) минут – для прицепов (полуприцепов);
- 40 минут – для легковых автомобилей;
- 60 минут – для грузовых автомобилей;
- 65 минут – для автобусов.
Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может изменяться.
Отметим, что документы и материалы по прохождению техосмотра будут храниться на сертифицированных СТО в течение трех лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько в среднем обойдется техосмотр и что грозит водителям за езду без этого документа.
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