Сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него

Время технического осмотра может быть увеличено только для спецтранспорта или авто со спецоборудованием.

В Украине почти все автомобили с сентября 2022 года будут обязаны проходить обязательный технический осмотр. Пройти его можно будет исключительно на сертифицированных СТО, а после завершения процедуры водителям будут выдавать специальный документ.

"Телеграф" рассказывает, какой документ будут выдавать при прохождении ТО и сколько времени займет процедура.

Какой документ будут выдавать по прохождению ТО?

Как отмечается на Главном сервисном центре МВД Украины, в случае положительного прохождения техосмотра водители получат протокол проверки технического состояния. В этом документе будет содержаться информация о сроке следующего прохождения.

Если же результат ТО будет отрицательным или в документах на авто не будут совпадать данные, то водители таких транспортных средств получат предупреждение и акт несоответствия технического состояния под расписку. К слову, незначительное несоответствие водителям можно будет устранить на месте.

Добавим, что результаты техосмотра вместе с материалами фотофиксации вносятся в общегосударственную базу данных. При этом на фотографиях обязательно указываются время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.

Сколько времени занимает техосмотр?

По подсчетам МВД, оперативное время обязательного техосмотра транспортных средств максимально занимает:

30 (40) минут – для прицепов (полуприцепов);

40 минут – для легковых автомобилей;

60 минут – для грузовых автомобилей;

65 минут – для автобусов.

Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может изменяться.

Отметим, что документы и материалы по прохождению техосмотра будут храниться на сертифицированных СТО в течение трех лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько в среднем обойдется техосмотр и что грозит водителям за езду без этого документа.