Укр

Ездить можно даже без тормозов: эксперт рассказал, зачем в Украине возвращают обязательный техосмотр

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Техосмотр вернется в Украину к концу года
Техосмотр вернется в Украину к концу года

Эксперт указывает, что проблема не в законодательстве.

В Украине до конца года должны вернуть обязательный техосмотр для практически всех категорий транспорта, что должно сделать дороги более безопасными и сократить количество аварий.

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в комментарии UBR.

По его словам в Украине нынешняя система техосмотра допускает случаи, когда из пункта технического контроля может своим ходом уехать автомобиль с неисправными тормозами или даже перерезанным тормозным шлангом, что полностью исключено за рубежом.

Он отмечает, что в Европе в таком случае автомобиль сможет уехать оттуда лишь на эвакуаторе, а если водитель будет настаивать на том, что сможет добраться до пункта назначения своим ходом, то ему будет предстоять разговор с полицейскими.

Назаренко подчеркивает, что такие автомобили несут угрозу не только их владельцам, но и другим участникам движения. В пример он рассказал о том, что лично видел, как у одного авто прямо во время движения отвалилось колесо, а также что однажды фура перевернулась перед его автомобилем.

При том, он не исключает, что чтобы правила работали "как в Европе" может уйти не одно десятилетие, так как причина кроется не в законодательной базе, а в сознании украинских водителей.

Как сообщалось ранее, с сентября в первую очередь техосмотры ждут коммерческий транспорт. Кроме того, могут ввести дополнительные условия для машин после ДТП и транспорта, выезжающего за границу. За просроченный ТО водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение возможно даже лишение прав.

Теги:
#Украина #Автомобили #Техосмотр
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