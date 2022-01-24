Їздити можна навіть без гальм: експерт розповів, навіщо в Україні повертають обов’язковий техогляд

Експерт зазначає, що проблема не в законодавстві.

В Україні до кінця року мають повернути обов’язковий техогляд для практично всіх категорій транспорту, що має зробити дороги безпечнішими та скоротити кількість аварій.

Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко у коментарі UBR.

За його словами, в Україні нинішня система техогляду припускає випадки, коли з пункту технічного контролю може своїм ходом виїхати автомобіль з несправними гальмами або навіть перерізаним гальмівним шлангом, що повністю виключено за кордоном.

Він зазначає, що в Європі в такому разі автомобіль зможе виїхати звідти лише на евакуаторі, а якщо водій наполягатиме на тому, що зможе дістатися пункту призначення своїм ходом, то його чекатиме розмова з поліцейськими.

Назаренко наголошує, що такі автомобілі несуть загрозу не лише їхнім власникам, а й іншим учасникам руху. Наприклад, він розповів про те, що особисто бачив, як в одного авто прямо під час руху відвалилося колесо, а також як одного разу фура перекинулася перед його автомобілем.

При тому він не виключає, що щоб правила працювали "як у Європі" може піти не одне десятиліття, оскільки причина криється не в законодавчій базі, а у свідомості українських водіїв.

Як повідомлялося раніше, з вересня насамперед на техогляди чекають комерційний транспорт. Крім того, можуть запровадити додаткові умови для машин після ДТП та транспорту, що виїжджає за кордон. За прострочений ТО на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення можливе навіть позбавлення прав.