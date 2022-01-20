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Обов’язковий техогляд в Україні стосуватиметься всіх, але є нюанс: відомо, які авто перевірять першими

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Перевірки стануть обов’язковими восени 2022 року Новина оновлена 20 січня 2022, 12:29
Перевірки стануть обов’язковими восени 2022 року

У Мінінфраструктурі кажуть, що масово 1 вересня всі українські авто до сервісних центрів не відправлять

Вже цього року техогляди авто в Україні стануть обов’язковими, що передбачає угода про асоціацію з Європейським Союзом. Проте повальними перевірки не будуть, про що повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

В інтерв’ю для "LIGA.Бізнес" політик запевнив, що водіїв не зобов’яжуть масово перевіряти свої авто вже 1 вересня (планується, що новинку запустять на початку осені). Мовляв, насамперед техогляди чекають на комерційний транспорт: маршрутки, автобуси, таксі і так далі.

Якщо ж запровадять додаткові умови, то вони насамперед стосуватимуться машин після ДТП. Обговорюють також можливість позачергових перевірок транспорту, який виїжджає за кордон.

І хоч рано чи пізно техогляд мають пройти всі машини в Україні, повернення до старої радянської системи, каже Найєм, не буде. Зараз усі особливості реформи доопрацьовують, щоб зробити її максимально зручною та ефективною.

Зазначимо, що обов’язковий техогляд України існував до 2011 року. Останні 10 років у нашій країні періодично перевіряли лише комерційні авто, решту транспорту — за бажанням власників.

Все, що потрібно знати про техогляд в Україні з 2022 року, читайте у нашій інфографіці.

Теги:
#Авто #Реформа #Машини #Техогляд
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