Обов’язковий техогляд: кого торкнеться і скільки обійдеться їзда без нього

Легковикам пройти технічний огляд буде простіше і трохи дешевше.

В Україні 2022 року стартує обов’язковий технічний огляд транспортних засобів — легковиків, вантажівок, мопедів, мотоциклів та навіть причепів. Нововведення має запрацювати лише у вересні, проте ця тема вже викликала резонанс через загрозу штрафів та зростання цін за послуги.

"Телеграф" проаналізував, скільки в середньому обійдеться техогляд і що загрожує за їзду без цього документа.

На думку влади, повернення обов’язкового техогляду дозволить скоротити смертність на дорогах, поліпшити стан автомобілів і в цілому сприятливо вплине на навколишнє середовище. Тому техогляд стане для вас обов’язковим, якщо ви керуєте авто, яке:

використовується понад чотири роки;

має двигун об’ємом понад 125 куб. см (у разі електротранспорту – потужніше 4 кВт);

розвиває швидкість вище 25 км/годину.

Під обов’язковий техогляд потраплять не лише легковики та вантажівки, а й власники мотоциклів та мопедів.

Зазначимо, що зараз ціна техогляду для легкових автомобілів становить близько 1000 гривень, а для вантажівок — 1500 гривень. Є ймовірність, що вона зросте ближче до вересня на тлі ажіотажу щодо цієї теми.

Водночас штраф за прострочений техогляд становитиме з вересня 2022 року щонайменше 3400 гривень. Раніше за таке порушення сплачували 340 гривень.

Якщо водій ще раз допустить подібне правопорушення, має заплатити 17 тис. гривень.

Нагадаємо, що для деяких транспортних засобів зроблять виняток та їх власників не зобов’яжуть проходити обов’язковий техогляд.