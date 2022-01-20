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Обязательный техосмотр в Украине коснется всех, но есть нюанс: известно, какие авто проверят первыми

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Проверки станут обязательными осенью 2022 года Новость обновлена 20 января 2022, 12:29
Проверки станут обязательными осенью 2022 года

В Мининфраструктуры говорят, что массово 1 сентября все украинские авто в сервисные центры не отправят

Уже в этом году техосмотры авто в Украине станут обязательными, что предусматривает соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Однако повальными проверки не будут, о чем сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

В интервью для "LIGA.Бизнес" политик заверил, что водителей не обяжут массово проверять свои авто уже 1 сентября (планируется, что новинку запустят в начале осени). Дескать, в первую очередь техосмотрам подвергнут коммерческий транспорт: маршрутки, автобусы, такси и так далее.

Если же введут дополнительные условия, то они, первым делом, будут касаться машин после ДТП. Обсуждают и возможность внеочередных проверок транспорта, который выезжает за границу.

И хоть рано или поздно техосмотр должны будут пройти все машины в Украине, возврата к старой советской системе, говорит Найем, не будет. Сейчас все особенности реформы дорабатывают, чтобы сделать ее максимально удобной и эффективной.

Отметим, что обязательный техосмотр в Украине существовал до 2011 года. Последние 10 лет в нашей стране периодически проверяли только коммерческие авто, остальной транспорт — по желанию владельцев.

Все, что нужно знать о техосмотре в Украине с 2022 года, читайте в нашей инфографике.

Теги:
#Авто #Реформа #Машины #Техосмотр
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