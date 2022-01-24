Коли в Україні почнуть штрафувати за відсутність техогляду та кому його обов'язково проходити

За прострочений техогляд доведеться заплатити 3400 гривень, а от їзда без нього загрожує позбавленням водійських прав.

Обов’язковий техогляд транспортних засобів в Україні запрацює у вересні 2022 року, однак довкола нього вже точиться багато дискусій, а сама тема викликає цілий ряд запитань. І хоч у Мінінфраструктури заспокоюють, що масовими перевірки не будуть, однак отримати штраф одними із перших водії не мають бажання.

"Телеграф", спираючись на відповідний закон, розібрався, для кого ТО буде обов’язковим, коли за його відсутність почнуть штрафувати та яким буде розмір стягнень.

Для кого техогляд обов’язковий

Станом на зараз техогляд проходять лише машини комерційної сфери — таксі, автобуси, вантажівки. Однак, це зміниться у вересні 2022 року, коли техогляд введуть для причепів, легковиків, мопедів та мотоциклів.

Процедура перевірки автомобіля стане обов’язковою для транспортних засобів, які:

використовуються понад чотири роки;

мають двигуни об’ємом понад 125 куб. см (у разі електротранспорту – потужніше 4 кВт);

розвивають швидкість вище 25 км/годину.

Водночас виключення зроблять для транспортних засобів зі швидкістю до 25 км на годину, з двигуном об’ємом до 125 куб.см. (у разі електротранспорту — до 4 кВт потужності), а також тих, які не виїжджають на громадські дороги.

Штрафи за непроходження техогляду 2022

З вересня 2022 року насамперед техогляди чекають на комерційний транспорт. Крім того, можуть запровадити додаткові умови для машин після ДТП та транспорту, який виїжджає за кордон.

Якщо вчасно не пройти техогляд, передбачено штрафи:

за прострочений техогляд — 3400 грн;

повторне стягнення за прострочення — близько 17 000 грн;

порушення посадових осіб за техоглядом — до 34 000 грн;

за повторне скоєння правопорушення — позбавлення водійського посвідчення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться водіям для проходження техогляду.