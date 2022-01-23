Обов’язковий техогляд в Україні: які документи знадобляться водіям

Власників авто вже зараз попереджають, що на огляд братимуть лише чисті транспортні засоби.

В Україні вже цього року стануть обов’язковими технічні огляди для усіх автомобілів. Вони стосуватимуться машин, мопедів, мотоциклів, які пересуваються звичайними дорогами, у зв’язку з чим у власників транспортних засобів може виникнути питання — які документи потрібні для його проходження.

"Телеграф" вже повідомляв про нюанси проходження ТО для автівок віком понад 15 років, а тепер нагадує перелік обов’язкових документів для цієї процедури.

Зазначимо, що проводити перевірку машин та видавати відповідний документ зможуть виключно сертифіковані СТО. Перелік таких має з’явитися ближче до вересня 2022 року, однак вже зараз відомо, які документи вони вимагатимуть.

Які документи знадобляться для проходження ТО:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

для автомобілів на газовому паливі, машин зі спецсигналами (звуковими, світловими) знадобиться дозвіл на їх установку і використання;

для автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі знадобляться свідоцтво про допуск ТЗ до таких перевезень і свідоцтво про проходження водіїв таких ТЗ спеціального навчання.

Нагадаємо, що повернути обов’язковий технічний огляд мають у вересні 2022 року, але це зовсім не означає, що він буде масовим та всіх одразу почнуть штрафувати. У першу чергу це торкнеться машин комерційної сфери.

Також "Телеграф" писав, що не лише технічний огляд автомобілів загрожує українським водіям, а й нові штрафи та зміна цін на транспортні засоби.