Укр

Обязательный техосмотр в Украине: какие документы понадобятся водителям

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Обязательный техосмотр вернется в Украину в сентябре 2022 года Новость обновлена 23 января 2022, 13:03
Обязательный техосмотр вернется в Украину в сентябре 2022 года

Владельцев авто уже сейчас предупреждают, что на осмотр будут приниматься только чистые транспортные средства.

В Украине уже в этом году станут обязательными технические осмотры для всех автомобилей. Они будут относиться к машинам, мопедам, мотоциклам, которые передвигаются по обычным дорогам, в связи с чем у владельцев транспортных средств может возникнуть вопрос — какие документы нужны для его прохождения.

"Телеграф" уже сообщал о нюансах прохождения ТО для автомобилей старше 15 лет, а теперь напоминает перечень обязательных документов для этой процедуры.

Отметим, что проводить проверку машин и выдавать соответствующий документ могут исключительно сертифицированные СТО. Перечень таких должен появиться ближе к сентябрю 2022 года, однако уже сейчас известно, какие документы они будут требовать.

Какие документы понадобятся для прохождения ТО:

  • техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
  • паспорт гражданина Украины (для представителя);
  • доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);
  • для автомобилей на газовом топливе, машин со спецсигналами (звуковыми, световыми) потребуется разрешение на их установку и использование;
  • для автомобилей, перевозящих опасные грузы понадобятся свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам и свидетельство о прохождении водителей таких ТС специального обучения.

Напомним, что вернуть обязательный технический осмотр должны в сентябре 2022 года, но это вовсе не значит, что он будет массовым и всех сразу начнут штрафовать. В первую очередь это коснется машин коммерческой сферы.

Также "Телеграф" писал, что не только технический осмотр автомобилей грозит украинским водителям, но и новые штрафы и изменение цен на транспортные средства.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Документы #Техосмотр
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