Обязательный техосмотр в Украине: какие документы понадобятся водителям

Владельцев авто уже сейчас предупреждают, что на осмотр будут приниматься только чистые транспортные средства.

В Украине уже в этом году станут обязательными технические осмотры для всех автомобилей. Они будут относиться к машинам, мопедам, мотоциклам, которые передвигаются по обычным дорогам, в связи с чем у владельцев транспортных средств может возникнуть вопрос — какие документы нужны для его прохождения.

"Телеграф" уже сообщал о нюансах прохождения ТО для автомобилей старше 15 лет, а теперь напоминает перечень обязательных документов для этой процедуры.

Отметим, что проводить проверку машин и выдавать соответствующий документ могут исключительно сертифицированные СТО. Перечень таких должен появиться ближе к сентябрю 2022 года, однако уже сейчас известно, какие документы они будут требовать.

Какие документы понадобятся для прохождения ТО:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

для автомобилей на газовом топливе, машин со спецсигналами (звуковыми, световыми) потребуется разрешение на их установку и использование;

для автомобилей, перевозящих опасные грузы понадобятся свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам и свидетельство о прохождении водителей таких ТС специального обучения.

Напомним, что вернуть обязательный технический осмотр должны в сентябре 2022 года, но это вовсе не значит, что он будет массовым и всех сразу начнут штрафовать. В первую очередь это коснется машин коммерческой сферы.

Также "Телеграф" писал, что не только технический осмотр автомобилей грозит украинским водителям, но и новые штрафы и изменение цен на транспортные средства.