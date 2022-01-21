Укр

Обязательный техосмотр не пройдут авто старше 15 лет? Что нужно знать украинцам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На дорогах Украины - много старых авто Новость обновлена 21 января 2022, 10:09
На дорогах Украины - много старых авто

Прохождение ТО должны вернуть с осени.

Средний возраст легковых автомобилей в Украине превышает два десятка лет и владельцев таких авто могут напугать слухи о проблемах с прохождением техосмотра возрастными транспортными средствами. Распространялся фейк про авто старше 15 лет.

Поскольку законодательные нормы еще четко не прописаны и есть только проект закона, то согласно ему возраст — не помеха при прохождении ТО. Как ранее писал "Телеграф", осмотру на СТО и получению специального электронного талона подлежат все машины, мопеды, мотоциклы, ездящие по обычным дорогам и не попадающие в перечень исключений.

Во время его прохождения специалисты при фото и видео фиксации осмотрят весь автомобиль и его элементы. Если авто было переделано или побывало в серьезном ДТП — техосмотр можно не пройти. Также получение заветного е-талона недоступно для нерастаможенных авто из-за границы.

Возрастные автомобили проверят на соответствие основным показателям, среди которых например анализ выбросов, и оценят техническое состояние. Согласно планам, их будут осматривать раз в два года. Если такое авто работает в сфере перевозок и вмещает более 9 пассажиров — каждые пол года. Вернуть ТО планируют к сентябрю, но это не означает, что он будет массовым с начала осени. Первоочередное — машины коммерческой сферы.

Ранее "Телеграф" писал, что не только техосмотр грозит украинским водителям, но и новые штрафы, и изменение цен на транспортные средства.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Техосмотр
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