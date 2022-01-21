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Обов’язковий техогляд не пройдуть авто старше 15 років? Що потрібно знати українцям

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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На дорогах України - багато старих авто Новина оновлена 21 січня 2022, 10:09
На дорогах України - багато старих авто

Проходження ТО мають повернути з осені.

Середній вік легкових автомобілів в Україні перевищує два десятки років і власників таких авто можуть налякати чутки про проблеми з техоглядом вікових транспортними засобами. Поширювався фейк про автомобіль старше 15 років.

Оскільки законодавчі норми ще чітко не прописані і є лише проєкт закону, то згідно з ним вік — не завада під час проходження ТО. Як раніше писав "Телеграф", огляду на СТО та одержанню спеціального електронного талону підлягають усі машини, мопеди, мотоцикли, що їздять звичайними дорогами і не потрапляють до переліку винятків.

Під час його проходження фахівці під час фото та відео фіксації оглянуть весь автомобіль та його елементи. Якщо авто було перероблено чи побувало у серйозній ДТП — техогляд можна не пройти. Також отримання заповітного е-талону недоступне для нерозмитнених авто з-за кордону.

Вікові автомобілі перевірять на відповідність основним показникам, серед яких, наприклад, аналіз викидів, і оцінять технічний стан. Згідно з планами, їх оглядатимуть раз на два роки. Якщо таке авто працює у сфері перевезень та вміщує понад 9 пасажирів — кожні пів року. Повернути ТО планують до вересня, але це не означає, що воно буде масовим з початку осені. Першочергове — машини комерційної сфери.

Раніше "Телеграф" писав, що не лише техогляд загрожує українським водіям, а й нові штрафи та зміна цін на транспортні засоби.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Техогляд
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