Водіям приготуватись: в Україні повернуть обов’язковий техогляд
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Масовий огляд транспортних засобів не проводився 11 років.
Особисті машини, мопеди та мотоцикли українців мають пройти техогляд — норму планують повернути до вересня 2022 року.
Як раніше писав "Телеграф" — чутки про те, що старі машини можуть не отримати талон не відповідають дійсності.
Які ТЗ повинні пройти технічний огляд
ТО в Україні проходитиме весь транспорт, який рухається дорогами громадського користування за винятком частини категорій:
- неодмінний техогляд не загрожує новим машинам — він почнеться для власників таких авто після 4 років експлуатації
- якщо об’єм двигуна менше 125 кубів або потужність нижче 4 кВт
- швидкість руху нижче 25 км/год.
- агротранспорт, який не розганяється понад 40 км/год.
Скільки коштує техогляд в Україні
Проводити сертифікацію транспортних засобів та видавати електронний талон зможуть лише спеціальні СТО. Середній цінник на легковик — 1000 грн, на вантажівку — 1500.
Також перевірки на дорозі зможе проводити поліція за допомогою спеціальних мобільних станцій.
"Телеграф" повідомляв, що за непроходження техогляду водіям загрожують серйозні санкції.
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