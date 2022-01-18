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Водіям приготуватись: в Україні повернуть обов’язковий техогляд

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Огляд фіксуватимуть на фото та відео
Огляд фіксуватимуть на фото та відео

Масовий огляд транспортних засобів не проводився 11 років.

Особисті машини, мопеди та мотоцикли українців мають пройти техогляд — норму планують повернути до вересня 2022 року.

Як раніше писав "Телеграф" — чутки про те, що старі машини можуть не отримати талон не відповідають дійсності.

Які ТЗ повинні пройти технічний огляд

ТО в Україні проходитиме весь транспорт, який рухається дорогами громадського користування за винятком частини категорій:

  • неодмінний техогляд не загрожує новим машинам — він почнеться для власників таких авто після 4 років експлуатації
  • якщо об’єм двигуна менше 125 кубів або потужність нижче 4 кВт
  • швидкість руху нижче 25 км/год.
  • агротранспорт, який не розганяється понад 40 км/год.

Скільки коштує техогляд в Україні

Проводити сертифікацію транспортних засобів та видавати електронний талон зможуть лише спеціальні СТО. Середній цінник на легковик — 1000 грн, на вантажівку — 1500.

Також перевірки на дорозі зможе проводити поліція за допомогою спеціальних мобільних станцій.

"Телеграф" повідомляв, що за непроходження техогляду водіям загрожують серйозні санкції.

Теги:
#Україна #Транспорт #Техогляд
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