Водіям приготуватись: в Україні повернуть обов’язковий техогляд

Масовий огляд транспортних засобів не проводився 11 років.

Особисті машини, мопеди та мотоцикли українців мають пройти техогляд — норму планують повернути до вересня 2022 року.

Як раніше писав "Телеграф" — чутки про те, що старі машини можуть не отримати талон не відповідають дійсності.

Які ТЗ повинні пройти технічний огляд

ТО в Україні проходитиме весь транспорт, який рухається дорогами громадського користування за винятком частини категорій:

неодмінний техогляд не загрожує новим машинам — він почнеться для власників таких авто після 4 років експлуатації

якщо об’єм двигуна менше 125 кубів або потужність нижче 4 кВт

швидкість руху нижче 25 км/год.

агротранспорт, який не розганяється понад 40 км/год.

Скільки коштує техогляд в Україні

Проводити сертифікацію транспортних засобів та видавати електронний талон зможуть лише спеціальні СТО. Середній цінник на легковик — 1000 грн, на вантажівку — 1500.

Також перевірки на дорозі зможе проводити поліція за допомогою спеціальних мобільних станцій.

"Телеграф" повідомляв, що за непроходження техогляду водіям загрожують серйозні санкції.