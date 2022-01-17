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Штраф та позбавлення прав: що загрожує водіям за непроходження техогляду

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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В Україну повертається ТО. Новина оновлена 17 січня 2022, 15:45
В Україну повертається ТО.

Водії можуть залишитись без прав через непройдений техогляд.

В Україну у 2022 році буде повернено обов’язковий техогляд транспортних засобів. Ця вимога в країні не діяла протягом 11 років, але має бути повернена відповідно до вимог про асоціацію з Європейським Союзом. За ігнорування нових норм законодавства буде запроваджено штрафи, крім того, водіїв можуть позбавляти прав.

Про це повідомляє Слово і діло.

Варто зазначити, що відповідна вимога поки що не набула чинності, але очікується, що її буде введено орієнтовно у вересні цього року.

Вимоги поширюватимуться майже на всі транспортні засоби, крім малошвидкісних засобів, техніки агросектору, а також спеціальної техніки, яка не виїжджає на дороги загального користування.

У разі непроходження ТО проти водіїв вживатимуть заходів. Вперше це буде штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а вдруге — позбавлення прав водія.

Техогляд в Україні
Техогляд в Україні

Як повідомлялося раніше, через мережу напередодні розлетілася інформація про те, що автомобілі старше 15 років не зможуть пройти ТО, проте швидше за все це є фейком.

Теги:
#Україна #Автомобілі #Техогляд
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