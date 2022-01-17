Штраф и лишение прав: что грозит водителям за непрохождение техосмотра

Водители могут остаться без прав из-за непройденного техосмотра.

В Украину в 2022 году будет возвращен обязательный техосмотр транспортных средств. Это требование в стране не действовало в течение 11 лет, но должна будет возвращена в соответствии с требованиями об ассоциации с Европейским союзом. За игнорирование новых норм законодательства будут введены штрафы, кроме того, водителей могут лишать прав.

Об этом сообщает Слово і діло.

Стоит отметить, что соответствующее требование пока еще не вступило в силу, но ожидается, что оно будет введено ориентировочно в сентябре нынешнего года.

Требования будут распространяться почти на все транспортные средства, кроме малоскоростных средств, техники агросектора, а также специальной техники, которая не выезжает на дороги общего пользования.

В случае непрохождения ТО против водителей будут применять меры. В первый раз это будет штраф в размере 17 тысяч гривен, а во второй — лишение водительских прав.

Техосмотр в Украине

Как сообщалось ранее, по сети накануне разлетелась информация о том, что автомобили старше 15 лет не смогут пройти ТО, однако скорее всего это является фейком.