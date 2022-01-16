Обов’язковий техогляд в Україні: скільки коштуватиме і кого не торкнеться

За порушення проходження огляду для водіїв передбачено штрафи, але деяким вдасться уникнути подібної долі

Вже до вересня 2022 року вітчизняні автолюбителі будуть змушені провести свої машини через техогляд. Процедуру повернуть як обов’язкову, а підпадуть під неї майже всі транспортні засоби. Втім, є й винятки.

"Телеграф" нагадає, кому можна не хвилюватись щодо техогляду, а кому доведеться розщедритися і на скільки.

Кому варто проходити, а кому ні?

Процедуру огляду придатності машини до експлуатації недаремно називають обов’язковою. Її будуть проходити практично всі автомобілі. Однак "практично всі" не означає "абсолютно кожен".

Уникнути обов’язкового ТО зможуть транспортні засоби, у яких:

швидкість пересування не перевищує 25 км/годину (т.зв. "малошвидкісні");

двигун має об’єм менше, ніж 125 куб. см (якщо це електрокар, але не перевищує потужності 4 кВт);

є статус машини агросектору. Також вони повинні не пересуватися швидше за 40 км/годину;

відсутня потреба користуватися дорогами загального користування.

У решті випадків техогляд доведеться проходити. При чому не лише власникам авто, а й любителям поганяти на мотоциклах та мопедах.

Скільки доведеться заплатити?

Попередньо повідомляється, що перевірку машин здійснюватимуть працівники лише тих СТО, які отримають на це дозволи.

Відома вже і попередня середня вартість подібної "розкоші":

легковий автомобіль — 1000 грн;

1000 грн; вантажівка — 1500 грн.

Слід зазначити, що у зв’язку з поверненням обов’язкового техогляду збільшилася кількість неправдивої тематичної інформації, яку розповсюджують у мережі. Тому "Телеграф" розповідав, чи справді техогляд не вдасться пройти автомобілям старше 15 років.

Також ми писали про нюанс, на який юристи пропонують звернути увагу автолюбителям під час перевірки своєї машини.