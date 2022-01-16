Обязательный техосмотр в Украине: во сколько обойдется и кого не коснется
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За нарушение прохождения осмотра для водителей предусмотрены штрафы, но некоторым удастся избежать подобной участи
Уже к сентябрю 2021 года отечественные автолюбители будут вынуждены провести свои машины через техосмотр. Процедуру вернут как обязательную, а подпадут под нее практически все транспортные средства. Впрочем, есть и исключения.
"Телеграф" напомнит, кому можно не волноваться насчет техосмотра, а кому придется раскошелиться и на сколько.
Кому нужно проходить, а кому нет?
Процедуру освидетельствования пригодности машины к эксплуатации не зря называют обязательной. Ее будут должны пройти практически все автомобили. Однако "практически все" не означает "абсолютно каждый".
Избежать обязательного ТО смогут транспортные средства, у которых:
- скорость передвижения не превышает 25 км/час (т.н. "малоскоростные");
- двигатель имеет объем меньше 125 куб. см (если это электрокар, но не превышает мощности 4 кВт);
- имеется статус машины агросектора. Также они должны не передвигаться быстрее 40 км/час;
- отсутствует необходимость пользоваться дорогами общего пользования.
Во всех остальных случаях техосмотр придется проходить. При чем не только владельцам авто, но и любителям погонять на мотоциклах и мопедах.
Сколько придется заплатить?
Предварительно сообщается, что проверку машин будут осуществлять сотрудники только тех СТО, которые получат на это разрешения.
Известна уже и предварительная средняя стоимость подобной "роскоши":
- легковой автомобиль — 1000 грн;
- грузовик — 1500 грн.
Следует отметить, что в связи с возвращением обязательного техосмотра увеличилось количество неправдивой тематической информации, которую распространяют в сети. Поэтому "Телеграф" рассказывал, действительно ли техосмотр не удастся пройти автомобилям, которые старше 15 лет.
Также мы писали о нюансе, на который юристы предлагают обратить внимание автолюбителям по время проверки своей машины.
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