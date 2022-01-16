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Обязательный техосмотр в Украине: во сколько обойдется и кого не коснется

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Проводить проверку машины будут на сертифицированных СТО Новость обновлена 16 января 2022, 09:44
Проводить проверку машины будут на сертифицированных СТО

За нарушение прохождения осмотра для водителей предусмотрены штрафы, но некоторым удастся избежать подобной участи

Уже к сентябрю 2021 года отечественные автолюбители будут вынуждены провести свои машины через техосмотр. Процедуру вернут как обязательную, а подпадут под нее практически все транспортные средства. Впрочем, есть и исключения.

"Телеграф" напомнит, кому можно не волноваться насчет техосмотра, а кому придется раскошелиться и на сколько.

Кому нужно проходить, а кому нет?

Процедуру освидетельствования пригодности машины к эксплуатации не зря называют обязательной. Ее будут должны пройти практически все автомобили. Однако "практически все" не означает "абсолютно каждый".

Избежать обязательного ТО смогут транспортные средства, у которых:

  • скорость передвижения не превышает 25 км/час (т.н. "малоскоростные");
  • двигатель имеет объем меньше 125 куб. см (если это электрокар, но не превышает мощности 4 кВт);
  • имеется статус машины агросектора. Также они должны не передвигаться быстрее 40 км/час;
  • отсутствует необходимость пользоваться дорогами общего пользования.

Во всех остальных случаях техосмотр придется проходить. При чем не только владельцам авто, но и любителям погонять на мотоциклах и мопедах.

Сколько придется заплатить?

Предварительно сообщается, что проверку машин будут осуществлять сотрудники только тех СТО, которые получат на это разрешения.

Известна уже и предварительная средняя стоимость подобной "роскоши":

  • легковой автомобиль — 1000 грн;
  • грузовик — 1500 грн.

Следует отметить, что в связи с возвращением обязательного техосмотра увеличилось количество неправдивой тематической информации, которую распространяют в сети. Поэтому "Телеграф" рассказывал, действительно ли техосмотр не удастся пройти автомобилям, которые старше 15 лет.

Также мы писали о нюансе, на который юристы предлагают обратить внимание автолюбителям по время проверки своей машины.

Теги:
#Автомобиль #Водитель #Автомобили #Техосмотр #Правила техосмотра
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