Не техосмотром единым: за что украинских водителей ждет до 51 тыс. грн штрафа
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Теперь стоит дважды задуматься, прежде чем сесть за руль пьяным
Пока большинство автомобилистов активно обсуждают возвращение прохождения обязательного техосмотра, в Украине водителей ожидают с 2022 года и другие изменения. Среди таких — значительное повышение штрафных санкций за нарушение ПДД.
"Телеграф", ссылаясь на информацию издания "Твоя Машина", расскажет, что какие именно водительские "проступки" теперь стоят дороже.
Вождение "под шофе"
Борьба с употреблением алкоголя за рулем — давняя проблема многих стран. Однако в Украине, несмотря на осуждение обществом, огромная часть водителей продолжает водить, "накатив стопочку".
Начиная с 2022 года, такие водители будут весьма крупно оштрафованы:
- впервые — 17 тысяч гривен плюс лишение прав сроком на год;
- повторно — 34 тысячи гривен плюс лишение прав сроком на 3 года;
- в третий раз — 51 тысяча гривен, а права отберут на следующие десять лет.
Управление машиной без прав
Также многие водители "грешат" нахождением за рулем без документов, подтверждающих их квалификацию. Поэтому власти приняли решение увеличить и эти админвзыскания.
Теперь подобные штрафы равны:
- 425 грн — для водителей, которые в целом имеют права, но на момент запрашивания патрульными документы отсутствуют;
- 3400 гривен — для тех, кто сел за руль, не имея водительского удостоверения;
- 20400 гривен — повторное задержание водителя без прав.
Также предусмотрены штрафы и для тех, кто решит проигнорировать введение обязательного техосмотра. Так, первое, минимальное взыскание обойдется водителю всего в 3400 гривен. Однако все последующие будут намного дороже.
Напомним, что еще "Телеграф" писал о том, кого обязательные проверки машин "обойдут" стороной, и давал больше подробностей по теме в красочной инфографике.
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