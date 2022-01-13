Не техоглядом єдиним: за що на українських водіїв чекає до 51 тис. грн штрафу

Тепер варто двічі замислитись, перш ніж сісти за кермо п’яним

Поки більшість автомобілістів активно обговорюють повернення проходження обов’язкового техогляду, в Україні на водіїв чекають з 2022 року й інші зміни. Серед таких — значне підвищення штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

"Телеграф", посилаючись на інформацію видання "Твоя Машина", розповість, які саме водійські "провини" тепер коштують дорожче.

Водіння "під шофою"

Боротьба із вживанням алкоголю за кермом — давня проблема багатьох країн. Проте в Україні, не зважаючи на засудження суспільством, величезна частина водіїв продовжує водити, "накотивши стопочку".

Починаючи з 2022 року, такі водії будуть дуже оштрафовані:

вперше — 17 тисяч гривень плюс позбавлення прав строком на рік;

плюс позбавлення прав строком на рік; повторно — 34 тисячі гривень плюс позбавлення прав строком на 3 роки;

плюс позбавлення прав строком на 3 роки; втретє — 51 тисяча гривень, а права відберуть на наступні десять років.

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Управління машиною без прав

Також багато водіїв "грішать" знаходженням за кермом без документів, що підтверджують їхню кваліфікацію. Тому влада вирішила збільшити й ці адмінстягнення.

Тепер такі штрафи сягають:

425 грн — для водіїв, які загалом мають права, але на момент запитування патрульними документами відсутні;

для водіїв, які загалом мають права, але на момент запитування патрульними документами відсутні; 3400 гривень — для тих, хто сів за кермо, не маючи посвідчення водія;

для тих, хто сів за кермо, не маючи посвідчення водія; 20400 гривень — повторне затримання водія без права керувати ТЗ.

Також передбачені штрафи і для тих, хто вирішить проігнорувати запровадження обов’язкового техогляду. Так, перше мінімальне стягнення обійдеться водієві всього в 3400 гривень. Однак усі наступні будуть набагато дорожчі.

Нагадаємо, що ще "Телеграф" писав про те, кого обов’язкові перевірки машин "обійдуть" стороною, і давав більше подробиць на тему в барвистій інфографіці.