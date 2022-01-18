Водителям приготовиться: в Украине вернут обязательный техосмотр

Массовый осмотр транспортных средств не проводился 11 лет.

Личные машины, мопеды и мотоциклы украинцев должны будут пройти техосмотр — норму планируют вернуть до сентября 2022 года.

Как ранее писал "Телеграф" — слухи о том, что старые машины могут не получить талон не отвечают действительности.

Какие ТС должны будут пройти технический осмотр

ТО в Украине будет проходить весь транспорт, который двигается по дорогам общественного пользования за исключением части категорий:

непременный техосмотр не грозит новым машинам — он начнется для владельцев таких авто после 4 лет эксплуатации

если объем двигателя меньше 125 кубов или мощность ниже 4 кВт

скорость движения ниже 25 км/час

агротранспорт, который не разгоняется больше 40 км/час.

Сколько стоит техосмотр в Украине

Проводить сертификацию транспортных средств и выдавать электронный талон смогут только специальные СТО. Средний ценник на легковушку — 1000 грн, на грузовик — 1500.

Также проверки на дороге сможет проводить полиция с помощью специальных мобильных станций.

"Телеграф" сообщал, что за непрохождение техосмотра водителям грозят серьезные санкции.