Водителям приготовиться: в Украине вернут обязательный техосмотр
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Массовый осмотр транспортных средств не проводился 11 лет.
Личные машины, мопеды и мотоциклы украинцев должны будут пройти техосмотр — норму планируют вернуть до сентября 2022 года.
Как ранее писал "Телеграф" — слухи о том, что старые машины могут не получить талон не отвечают действительности.
Какие ТС должны будут пройти технический осмотр
ТО в Украине будет проходить весь транспорт, который двигается по дорогам общественного пользования за исключением части категорий:
- непременный техосмотр не грозит новым машинам — он начнется для владельцев таких авто после 4 лет эксплуатации
- если объем двигателя меньше 125 кубов или мощность ниже 4 кВт
- скорость движения ниже 25 км/час
- агротранспорт, который не разгоняется больше 40 км/час.
Сколько стоит техосмотр в Украине
Проводить сертификацию транспортных средств и выдавать электронный талон смогут только специальные СТО. Средний ценник на легковушку — 1000 грн, на грузовик — 1500.
Также проверки на дороге сможет проводить полиция с помощью специальных мобильных станций.
"Телеграф" сообщал, что за непрохождение техосмотра водителям грозят серьезные санкции.
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