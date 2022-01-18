Нові податки та обов'язковий техогляд: що очікує українських водіїв у 2022 році

Ціни на вживані автівки у поточному році зростуть на 15-20%

У 2022 році на автомобілістів очікує низка змін. Серед них — нові штрафи, збільшення вартості на вживані транспортні засоби, а також обов'язковий технічний огляд.

Як повідомляє видання "Сьогодні", головні зміни для власників автомобілів в Україні можна зібрати у шість важливих пунктів.

Штрафи

В Україні на водіїв-порушників очікують нові штрафи. Тепер за відсутність водійського посвідчення у момент їзди за кермом доведеться сплатити 425 гривень. Якщо водійських прав особа, яка керує транспортним засобом не має взагалі — сплатить 3400 гривень. За повторне порушення доведеться викласти 20,4 тисячі гривень.

Якщо водій в Україні керуватиме автомобілем у нетверезому стані, заплатить 17 тисяч гривень штрафу та залишиться без водійського посвідчення на рік.

Повторно такий проступок буде покарано вже штрафом у 34 тисячі гривень, а також позбавленням водійських прав терміном на три роки.

Збільшення цін на вживані автомобілі

У 2022 році розцінки на вторинних ринках країни, судячи з прогнозів експертів, мають зрости на ще 15-20%. Таке здорожчання зумовлене високим попитом та нестачею нових транспортних засобів, для складання яких потрібні спеціальні мікросхеми.

Відсоток збільшення ціни, скоріше за все, буде більшим на більш дефіцитні моделі, які очікуються в країні.

Покращення камер фіксації ПДР

Вже з 1 січня 2022 року камери в Україні фіксуватимуть зупинки на смузі, що призначеній для громадського транспорту, рух по зустрічній смузі, а також проїзд на заборонений сигнал світлофору.

Загалом станом на початок 2022 року в країні працюють вже 270 камер фіксації порушень ПДР.

Оновлення правил отримання водійського посвідчення

В Україні змінили правила отримання посвідчення водія, через перехід країни на європейські стандарти. Тепер, аби отримати, права, необхідно вислухати 63 години теоретичних занять. Дотепер їх було 100.

Введення нового податку на автомобілі

Якщо громадянин України маж у власності автомобіль, який випущений менш як п'ять років тому та його ціна складає понад 2,5 мільйони гривень, то він вимушений буде сплатити 25 тисяч гривень податку.

Такі зміни стосуватимуться не лише елітних транспортних засобів, а й автівок середнього класу.

Обов'язковий технічний огляд

Обов'язковим техогляд в країни стане у вересні 2022 року. З того часу власники автомобілів в країні на систематичній основі вимушені будуть перевіряти стан транспортних засобів, які, своєю чергою, повинні відповідати європейським стандартам не лише за технічними характеристиками, а й за екологічними нормами.

Техогляд стане обов'язковим для легкових та вантажних автомобілів, а також для причепів.

Детальніше по стандартах, яким повинні відповідати автомобілі у 2022 році:

стан фар;

стан протектора шин;

аналіз викидів вихлопних газів;

коефіцієнт димності "дизелів";

рівень шуму, що видає автомобіль;

стан кермового керування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні повернуть обов'язковий техогляд, який не проводився в країні впродовж 11 років.

Також нагадаємо, що за відмову від проходження техогляду українським водіям загрожує покарання у вигляді суворих штрафів.