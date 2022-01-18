Новые налоги и обязательный техосмотр: что ожидает украинских водителей в 2022 году
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Цены на подержанные автомобили в текущем году возрастут на 15-20%
В 2022 году автомобилистов ожидает ряд изменений. Среди них — новые штрафы, увеличение стоимости подержанных транспортных средств, а также обязательный технический осмотр.
Как сообщает издание "Сегодня", главные изменения для владельцев автомобилей в Украине можно собрать в шесть важных пунктов.
Штрафы
В Украине водителей-нарушителей ожидают новые штрафы. Теперь за отсутствие водительского удостоверения в момент езды за рулем придется заплатить 425 гривен. Если водительских прав лицо, которое управляет транспортным средством, не имеет вообще — оплатит 3400 гривен. За повторное нарушение придется выложить 20,4 тысяч гривен.
Если водитель в Украине будет управлять автомобилем в нетрезвом состоянии - заплатит 17 тысяч гривен штрафа и останется без водительского удостоверения на год.
Повторно такой проступок будет наказан уже штрафом в 34 тысячи гривен, а также лишением водительских прав сроком на три года.
Увеличение цен на подержанные автомобили
В 2022 году расценки на вторичных рынках страны, судя по прогнозам экспертов, должны вырасти еще на 15-20%. Такое подорожание обусловлено высоким спросом и недостатком новых транспортных средств, для сборки которых требуются специальные микросхемы.
Процент увеличения цены, скорее всего, будет больше на более дефицитные модели, которые ожидаются в стране.
Улучшение камер фиксации ПДД
Уже с 1 января 2022 камеры в Украине будут фиксировать остановки на полосе, предназначенной для общественного транспорта, движение по встречной полосе, а также проезд на запрещенный сигнал светофора.
Всего на начало 2022 года в стране работают уже 270 камер фиксации нарушений ПДД.
Обновление правил получения водительского удостоверения
В Украине изменили правила получения водительского удостоверения, из-за перехода страны на европейские стандарты. Теперь, чтобы получить права, необходимо выслушать 63 часа теоретических занятий. До этого их было 100.
Введение нового налога на автомобили
Если гражданин Украины имеет в собственности автомобиль, который выпущен менее пяти лет назад и его цена составляет более 2,5 миллиона гривен, то он будет вынужден уплатить 25 тысяч гривен налога.
Такие изменения будут касаться не только элитных транспортных средств, но и автомобилей среднего класса.
Обязательный технический осмотр
Обязательным техосмотр в стране станет в сентябре 2022 года. С тех пор владельцы автомобилей в Украине на систематической основе вынуждены будут проверять состояние транспортных средств, которые в свою очередь должны соответствовать европейским стандартам не только по техническим характеристикам, но и по экологическим нормам.
Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов.
Детальнее по стандартам, которым должны соответствовать автомобили в 2022 году:
- состояние фар;
- состояние протектора шин;
- анализ выбросов выхлопных газов;
- коэффициент дымности "дизелей";
- уровень шума, издаваемого автомобилем;
- состояние рулевого управления.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине вернут обязательный техосмотр, который не проводился в стране в течение 11 лет.
Также напомним, что за отказ от прохождения техосмотра украинским водителям грозит наказание в виде жестких штрафов.
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