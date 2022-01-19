Обязательный техосмотр: кого коснется и во сколько обойдется езда без него

Легковушкам пройти технический осмотр будет проще и немного дешевле.

В Украине в 2022 году стартует обязательный технический осмотр транспортных средств — легковушек, грузовиков, мопедов, мотоциклов и даже прицепов. Нововведение должно заработать только в сентябре, однако эта тема уже вызвала резонанс из-за угрозы штрафов и роста цен за услуги.

"Телеграф" проанализировал, во сколько в среднем обойдется техосмотр и что грозит за езду без этого документа.

По мнению властей возвращение обязательного техосмотра позволит сократить смертность на дорогах, улучшить состояние автомобилей и в целом благоприятно повлияет на окружающую среду. Поэтому техосмотр станет для вас обязательным, если вы водите авто, которое:

используется более четырех лет;

имеет двигатель объемом больше 125 куб. см (в случае электротранспорта — мощнее 4 кВт);

развивает скорость выше 25 км/час.

Под обязательный техосмотр попадут не только легковушки и грузовики, но и владельцы мотоциклов и мопедов.

Отметим, что на данный момент цена техосмотра для легковых автомобилей составляет порядка 1000 гривен, а для грузовиков — 1500 гривен. Есть вероятность, что она возрастет ближе к сентябрю на фоне ажиотажа в отношении этой темы.

В то же время, штраф за просроченный техосмотр будет составлять с сентября 2022 года по меньшей мере 3400 гривен. Раньше за такое нарушение платили 340 гривен.

Если водитель еще раз допустит подобное правонарушение, должен будет заплатить 17 тыс. гривен.

Напомним, что для некоторых транспортных средств сделают исключение и их владельцев не обяжут проходить обязательных техосмотр.