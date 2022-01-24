Когда в Украине начнут штрафовать за отсутствие техосмотра и кому его обязательно проходить

За просроченный техосмотр придется заплатить 3400 гривен, а вот езда без него грозит лишением водительских прав.

Обязательный техосмотр транспортных средств в Украине заработает в сентябре 2022 года, однако вокруг него уже много дискуссий, а сама тема вызывает целый ряд вопросов. И хотя в Мининфраструктуры успокаивают, что массовыми проверки не будут, однако получить штраф одними из первых водители не хотят.

"Телеграф", опираясь на соответствующий закон, разобрался, для кого ТО будет обязательным, когда за его отсутствие начнут штрафовать и каким будет размер взысканий.

Для кого техосмотр обязателен

По состоянию на сегодняшний день техосмотр проходят только машины коммерческой сферы — такси, автобусы, грузовики. Однако это изменится в сентябре 2022 года, когда техосмотр будет введен для прицепов, легковушек, мопедов и мотоциклов.

Процедура проверки автомобиля станет обязательной для транспортных средств, которые:

используются более четырех лет;

имеют двигатели объемом более 125 куб. см (при электротранспорте – мощнее 4 кВт);

развивают скорость свыше 25 км/час.

В то же время, исключения сделают для транспортных средств со скоростью до 25 км в час, с двигателем объемом до 125 куб. см. (для электротранспорта — до 4 кВт мощности), а также тех, которые не выезжают на общественные дороги.

Штрафы за непрохождение техосмотра 2022

С сентября 2022 года в первую очередь техосмотры ждут коммерческий транспорт. Кроме того, могут ввести дополнительные условия для машин после ДТП и транспорта, выезжающего за границу.

Если своевременно не пройти техосмотр, предусмотрены штрафы:

за просроченный техосмотр — 3400 грн;

повторное взыскание за просрочку – около 17 000 грн;

нарушение должностных лиц по техосмотру — до 34 000 грн;

за повторное совершение правонарушения – лишение водительского удостоверения.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра.