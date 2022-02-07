Рус

В Україні автомобілі можуть відправити на позаплановий техогляд: що про це відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
198
Техогляд стане обов'язковим з вересня 2022 року Новина оновлена 07 лютого 2022, 12:52
Техогляд стане обов'язковим з вересня 2022 року

Позапланова перевірка технічного стану авто точно знадобиться після ДТП.

Періодичність проходження технічного огляду автомобілів, який стане обов’язковим з вересня 2022 року, залежить від типу автомобіля та їх призначення, однак є випадки, коли водіям доведеться пройти ТО позапланово.

Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.

Так, позаплановий техогляд автомобілі мають пройти у наступних випадках:

  • у разі виявлення під час придорожньої перевірки недоліків, які становлять загрозу безпеці руху;
  • після дорожньо-транспортних пригод (якщо під час аварії було пошкоджено елементи, що впливають на безпеку руху);
  • після перереєстрації транспортного засобу на нового власника.

Що стосується планових перевірок технічного стану автомобілів — вони мають таку періодичність:

  • кожні 2 роки техогляд зобов’язані проходити автомобілі, які використовують для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку і термін їх експлуатація становить понад два років; вантажівки підйомністю до 3,5 тонн та причепи до них з терміном експлуатації понад 2 роки;
  • щорічно ТО знадобиться вантажівка, які мають підйомність понад 3,5 тонни, а також причепам до них і автомобілям таксі незалежно від терміну експлуатації;
  • двічі на рік перевірка технічного стану авто знадобиться автобусам та спецтранспорту, який залучений для перевезення небезпечних вантажів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, для яких автомобілів процедура технічного огляду може завершитися невдало.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Перевірка #СТО #Техогляд
Володимир Путін на самоті — особиста забаганка чи "токсичність" для інших?
Новини Росії
Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін на самоті — особиста забаганка чи "токсичність" для інших?
Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях
Дата публікації
Категорія
Лукашенко вважає, що у разі війни співробітники МНС не лише пожежі гаситимуть
Лукашенко розпорядився видати зброю не лише військовим: подробиці
Дата публікації
Категорія
Трагедія сталася на річці Чортомлик
Пірнув у ополонку заради видовищного відео: поблизу Дніпра загинув чоловік
Дата публікації
Категорія
У США вважають, що вторгнення росіян може розпочатися будь-якої миті
Під час вторгнення РФ в Україну постраждає ще одна країна: що відомо
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Олімпійські ігри у Пекіні: онлайн-трансляція 3-го ігрового дня