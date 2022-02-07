В Україні автомобілі можуть відправити на позаплановий техогляд: що про це відомо

Позапланова перевірка технічного стану авто точно знадобиться після ДТП.

Періодичність проходження технічного огляду автомобілів, який стане обов’язковим з вересня 2022 року, залежить від типу автомобіля та їх призначення, однак є випадки, коли водіям доведеться пройти ТО позапланово.

Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.

Так, позаплановий техогляд автомобілі мають пройти у наступних випадках:

у разі виявлення під час придорожньої перевірки недоліків, які становлять загрозу безпеці руху;

після дорожньо-транспортних пригод (якщо під час аварії було пошкоджено елементи, що впливають на безпеку руху);

після перереєстрації транспортного засобу на нового власника.

Що стосується планових перевірок технічного стану автомобілів — вони мають таку періодичність:

кожні 2 роки техогляд зобов’язані проходити автомобілі, які використовують для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку і термін їх експлуатація становить понад два років; вантажівки підйомністю до 3,5 тонн та причепи до них з терміном експлуатації понад 2 роки;

техогляд зобов’язані проходити автомобілі, які використовують для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку і термін їх експлуатація становить понад два років; вантажівки підйомністю до 3,5 тонн та причепи до них з терміном експлуатації понад 2 роки; щорічно ТО знадобиться вантажівка, які мають підйомність понад 3,5 тонни, а також причепам до них і автомобілям таксі незалежно від терміну експлуатації;

ТО знадобиться вантажівка, які мають підйомність понад 3,5 тонни, а також причепам до них і автомобілям таксі незалежно від терміну експлуатації; двічі на рік перевірка технічного стану авто знадобиться автобусам та спецтранспорту, який залучений для перевезення небезпечних вантажів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, для яких автомобілів процедура технічного огляду може завершитися невдало.