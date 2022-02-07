В Україні автомобілі можуть відправити на позаплановий техогляд: що про це відомо
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Позапланова перевірка технічного стану авто точно знадобиться після ДТП.
Періодичність проходження технічного огляду автомобілів, який стане обов’язковим з вересня 2022 року, залежить від типу автомобіля та їх призначення, однак є випадки, коли водіям доведеться пройти ТО позапланово.
Про це повідомляє головний сервісний центр МВС України.
Так, позаплановий техогляд автомобілі мають пройти у наступних випадках:
- у разі виявлення під час придорожньої перевірки недоліків, які становлять загрозу безпеці руху;
- після дорожньо-транспортних пригод (якщо під час аварії було пошкоджено елементи, що впливають на безпеку руху);
- після перереєстрації транспортного засобу на нового власника.
Що стосується планових перевірок технічного стану автомобілів — вони мають таку періодичність:
- кожні 2 роки техогляд зобов’язані проходити автомобілі, які використовують для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку і термін їх експлуатація становить понад два років; вантажівки підйомністю до 3,5 тонн та причепи до них з терміном експлуатації понад 2 роки;
- щорічно ТО знадобиться вантажівка, які мають підйомність понад 3,5 тонни, а також причепам до них і автомобілям таксі незалежно від терміну експлуатації;
- двічі на рік перевірка технічного стану авто знадобиться автобусам та спецтранспорту, який залучений для перевезення небезпечних вантажів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, для яких автомобілів процедура технічного огляду може завершитися невдало.
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