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Техогляд пройдуть далеко не всі: які категорії під загрозою

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Проблеми з проходження техогляду можуть виникнути одразу у кількох категорій авто Новина оновлена 02 лютого 2022, 12:58
Проблеми з проходження техогляду можуть виникнути одразу у кількох категорій авто

Найбільше проблем з техоглядом виникне у "євроблях" та битих автомобілів.

Повернення обов’язкового технічного огляду може стати справжньою проблемою для автовласників, адже деякі транспортні засоби можуть його не пройти.

І якщо раніше "Телеграф" повідомляв, чому в огляді авто можуть відмовити на СТО, то тепер розповідаємо, для яких автомобілів ТО може завершитися невдало.

Які авто можуть не пройти техогляд?

Першими, хто ризикує не пройти технічний огляд, є автомобілі на іноземній реєстрації. У народі їх називають "євробляхами". Тут вся справа у документах на них і у темі розмитнення.

Ризикують не пройти техогляд транспортні засоби, які не відповідають заявленим у документах характеристикам. Як приклад — дизельні авто з видаленим каталізатором.

У зоні ризику опинилися також автомобілі, які були биті у ДТП. Однак, тут результат технічного огляду залежить від якості їх ремонту.

Не пройдуть техогляд і автомобілі, у яких є наскрізні пошкодження корозією. Власникам вантажних мікроавтобусів, перероблених під пасажирські, теж доведеться залишити такий транспорт на стоянці.

Більш детально з вимогами до технічного стану автомобіля можна ознайомитися у постанові Кабінету міністрів України за посиланням.

Нагадаємо, що техогляд стане обов’язковим в Україні вже з вересня 2022 року. На думку експертів, його повернення має зробити дороги безпечнішими та скоротити кількість аварій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки часу займає техогляд і який документ видають після нього.

Теги:
#Україна #Автомобіль #СТО #Техогляд
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