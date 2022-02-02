Техогляд пройдуть далеко не всі: які категорії під загрозою

Найбільше проблем з техоглядом виникне у "євроблях" та битих автомобілів.

Повернення обов’язкового технічного огляду може стати справжньою проблемою для автовласників, адже деякі транспортні засоби можуть його не пройти.

І якщо раніше "Телеграф" повідомляв, чому в огляді авто можуть відмовити на СТО, то тепер розповідаємо, для яких автомобілів ТО може завершитися невдало.

Які авто можуть не пройти техогляд?

Першими, хто ризикує не пройти технічний огляд, є автомобілі на іноземній реєстрації. У народі їх називають "євробляхами". Тут вся справа у документах на них і у темі розмитнення.

Ризикують не пройти техогляд транспортні засоби, які не відповідають заявленим у документах характеристикам. Як приклад — дизельні авто з видаленим каталізатором.

У зоні ризику опинилися також автомобілі, які були биті у ДТП. Однак, тут результат технічного огляду залежить від якості їх ремонту.

Не пройдуть техогляд і автомобілі, у яких є наскрізні пошкодження корозією. Власникам вантажних мікроавтобусів, перероблених під пасажирські, теж доведеться залишити такий транспорт на стоянці.

Більш детально з вимогами до технічного стану автомобіля можна ознайомитися у постанові Кабінету міністрів України за посиланням.

Нагадаємо, що техогляд стане обов’язковим в Україні вже з вересня 2022 року. На думку експертів, його повернення має зробити дороги безпечнішими та скоротити кількість аварій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки часу займає техогляд і який документ видають після нього.