Обов’язковий техогляд: що треба знати про фотофіксацію процедури

Водії можуть бути присутні під час проведення технічного огляду автомобіля.

Тема проходження технічного огляду останнім часом стала дуже актуальною для водіїв, з огляду на повернення цієї процедури майже для усіх категорій транспорту вже з вересня 2022 року. За новими правилами, технічний контроль обов’язково має супроводжуватися фотофіксацією.

"Телеграф" з’ясував, яким чином фахівці будуть здійснювати фотофіксацію та для чого взагалі вона потрібна.

Як проводять обов’язкову фотофіксацію при техогляді?

Для процедури фотофіксації з вересня 2022 року введуть нові правила. Зокрема, працівники СТО під час технічного огляду обов’язково мають сфотографувати марку авто, VIN-код і його розташування, вказати дату та місце проходження всієї процедури.

Фінальний протокол техогляду обов’язково мають віддати власнику авто, а оригінал техогляду разом з усіма фотографіями зберігати у Сервісному центрі МВС протягом трьох років.

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Під час техогляду на СТО мають обов’язково зафіксувати:

передню та ліву або праву частину транспортного засобу;

перевірку увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності);

перевірку гальмової системи методом стендових випробувань і загального вигляду транспортного засобу на гальмовому стенді, номерного знака та увімкнених сигналів гальмування;

показник одометра.

Матеріали фотофіксації мають бути якісними та давати змогу одразу визначити марку, колір, номерний знак авто. На фото обов’язково має бути вказана дата і вона повинна відповідати дати видачі протоколу перевірки технічного стану.

Варто зазначити, що замовник має право бути присутнім при процедурі техогляду.

Для чого потрібна фотофіксація при техогляді?

Відповідь на це питання дуже проста — таким чином влада контролюватиме та зробить неможливою видачу протоколів перевірки без проведення самої процедури.

Також передбачається, що завдяки фотофіксації будуть накопичуватися об’єктивні відомості про технічний стан авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто водіям транспортних засобів треба буде проходити технічний огляд.