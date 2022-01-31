Обязательный техосмотр: что нужно знать о фотофиксации процедуры

Водители могут присутствовать во время технического осмотра автомобиля.

Тема прохождения технического осмотра в последнее время стала очень актуальна для водителей, учитывая возвращение этой процедуры почти для всех категорий транспорта уже с сентября 2022 года. По новым правилам технический контроль обязательно должен сопровождаться фотофиксацией.

"Телеграф" выяснил, каким образом специалисты будут производить фотофиксацию и для чего вообще она нужна.

Как проводят обязательную фотофиксацию при техосмотре?

Для процедуры фотофиксации с сентября 2022 года введут новые правила. В частности, работники СТО во время технического осмотра должны сфотографировать марку авто, VIN-код и его расположение, указать дату и место прохождения всей процедуры.

Финальный протокол техосмотра обязательно должен быть отдан владельцу авто, а оригинал техосмотра вместе со всеми фотографиями хранится в Сервисном центре МВД в течение трех лет.

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При техосмотре на СТО должны обязательно зафиксировать:

переднюю и левую или правую часть транспортного средства;

проверку включенных фар ближнего света и противотуманных фар (при наличии);

проверку тормозной системы методом стендовых испытаний и общего вида транспортного средства на тормозном стенде, номерного знака и включенных сигналов торможения;

показатель одометра.

Материалы фотофиксации должны быть качественными и позволять сразу определить марку, цвет, номерной знак авто. На фото обязательно должна быть указана дата, и она должна соответствовать дате выдачи протокола проверки технического состояния.

Следует отметить, что заказчик вправе присутствовать при процедуре техосмотра.

Зачем нужна фотофиксация при техосмотре?

Ответ на этот вопрос очень прост — таким образом власти будут контролировать и сделают невозможной выдачу протоколов проверки без проведения самой процедуры.

Также предполагается, что благодаря фотофиксации будут накапливаться объективные сведения о техническом состоянии авто.

Ранее "Телеграф" сообщал, как часто водителям транспортных средств нужно будет проходить технический осмотр.