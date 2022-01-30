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Автомобілістам на замітку: що точно перевірятимуть при техогляді

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Всі дані по проходженню ТО внесуть у державну базу Новина оновлена 30 січня 2022, 11:22
Всі дані по проходженню ТО внесуть у державну базу

Технічний контроль введуть для більшості транспортних засобів.

В Україні технічна перевірка автомобілів стане обов’язковою з вересня 2022 року для практично всіх категорій транспорту, що викликає занепокоєння у автовласників, адже ризик негативної оцінки завжди присутній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що очікує на автомобілі віком понад 15 років, а для інших водіїв розповідаємо, що точно перевірятимуть співробітники СТО у вашому автомобілі.

Що перевірятимуть під час техогляду?

Як повідомили у головному сервісному центрі МВС України, під час обов’язкового технічного контролю в автомобілях перевірятимуть:

  • систему гальмового і рульового керування;
  • зовнішніх світлові прилади;
  • пневматичні шини та колеса;
  • світлопропускання скла;
  • газобалонне обладнання (за наявності);
  • інших елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Усі результати техогляду разом з фото після техогляду внесуть у загальнодержавну базу даних. При цьому на кадрах обов’язково мають вказати дату та час проведення ТО, які мають повністю відповідати часу і даті видачі протоколу власнику авто. Документи зберігатимуться у базі протягом трьох років.

Додамо, що власнику автомобіля можуть відмовити у проведенні техогляду, якщо машина не відповідає інформації, зазначеній в документах: виявлені відмінності в номерних знаках, невідповідність VIN-коду, а також якщо перед проведенням огляду не були надані необхідні документи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться власникам транспортних засобів для проходження техогляду та що водії отримають по завершенню цієї процедури.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Перевірка #СТО #Техогляд
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