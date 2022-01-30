Автомобілістам на замітку: що точно перевірятимуть при техогляді

Технічний контроль введуть для більшості транспортних засобів.

В Україні технічна перевірка автомобілів стане обов’язковою з вересня 2022 року для практично всіх категорій транспорту, що викликає занепокоєння у автовласників, адже ризик негативної оцінки завжди присутній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що очікує на автомобілі віком понад 15 років, а для інших водіїв розповідаємо, що точно перевірятимуть співробітники СТО у вашому автомобілі.

Читайте також: Категорія Транспорт Обов’язковий техогляд в Україні: кому приготуватися Для такої категорії ТЗ техогляду не було майже десять років.

Що перевірятимуть під час техогляду?

Як повідомили у головному сервісному центрі МВС України, під час обов’язкового технічного контролю в автомобілях перевірятимуть:

систему гальмового і рульового керування;

зовнішніх світлові прилади;

пневматичні шини та колеса;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання (за наявності);

інших елементи у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Усі результати техогляду разом з фото після техогляду внесуть у загальнодержавну базу даних. При цьому на кадрах обов’язково мають вказати дату та час проведення ТО, які мають повністю відповідати часу і даті видачі протоколу власнику авто. Документи зберігатимуться у базі протягом трьох років.

Додамо, що власнику автомобіля можуть відмовити у проведенні техогляду, якщо машина не відповідає інформації, зазначеній в документах: виявлені відмінності в номерних знаках, невідповідність VIN-коду, а також якщо перед проведенням огляду не були надані необхідні документи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться власникам транспортних засобів для проходження техогляду та що водії отримають по завершенню цієї процедури.