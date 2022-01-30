Автомобилистам на заметку: что точно будут проверять при техосмотре

Технический контроль будет введен для большинства транспортных средств.

В Украине техническая проверка автомобилей станет обязательной с сентября 2022 для практически всех категорий транспорта, что вызывает беспокойство у автовладельцев, ведь риск негативной оценки всегда присутствует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ожидает автомобили старше 15 лет, а для других водителей рассказываем, что точно будут проверять сотрудники СТО в вашем автомобиле.

Читайте также: Категория Транспорт Обязательный техосмотр в Украине: кому приготовиться Для такой категории ТС техосмотра не было почти десять лет.

Что будут проверять во время техосмотра?

Как сообщили в главном сервисном центре МВД Украины, во время обязательного технического контроля в автомобилях будут проверять:

систему тормозного и рулевого управления;

внешние световые приборы;

пневматические шины и колеса;

светопропускание стекла;

газобаллонное оборудование (при наличии);

другие элементы в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

Все результаты техосмотра вместе с фото после техосмотра будут внесены в общегосударственную базу данных. При этом на кадрах обязательно должны указать дату и время проведения ТО, которые должны полностью соответствовать времени и дате выдачи протокола владельцу авто. Документы будут храниться в базе в течение трех лет.

Добавим, что владельцу автомобиля могут отказать в проведении техосмотра, если машина не соответствует информации, указанной в документах: обнаруженные отличия в номерных знаках, несоответствие VIN-кода, а также если перед проведением осмотра не были предоставлены необходимые документы.

Ранее Телеграф сообщал, какие документы понадобятся владельцам транспортных средств для прохождения техосмотра, и что водители получат по завершению этой процедуры.