Как часто водителям нужно будет проходить техосмотр: ответ МВД

Автобусы и спецтранспорт будут проходить техосмотр чаще всех.

Автовладельцев с сентября 2022 года ожидает нововведение в виде обязательного технического осмотра. Уже сейчас водители задаются вопросами, во сколько обойдется эта процедура и как часто ее придется проходить.

О цене на техосмотр "Телеграф" рассказывал раньше, а сейчас пришел черед периодичности прохождения этой процедуры.

Читайте также: Категория Украина Когда в Украине начнут штрафовать за отсутствие техосмотра и кому его обязательно проходить За просроченный техосмотр придется заплатить 3400 гривен, а вот езда без него грозит лишением водительских прав.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, периодичность прохождения обязательного технического контроля для транспортных средств будет отличаться. В частности:

для легковушек, перевозящих пассажиров или грузы с целью прибыли, грузовиков с подъемностью до 3,5 тонн и прицепов, которые используются не более двух лет — техосмотр нужно проходить каждые два года;

для грузовиков с подъемностью свыше 3,5 тонн, прицепов к ним и такси — ТО будет ежегодным;

автобусам и спецтранспорту, который перевозит опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – техосмотр нужно проходить дважды в год.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько времени занимает техосмотр автомобиля и какой документ выдают после него.