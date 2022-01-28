Укр

Как часто водителям нужно будет проходить техосмотр: ответ МВД

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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С сентября в первую очередь на техосмотр отправят коммерческий транспорт Новость обновлена 28 января 2022, 11:58
С сентября в первую очередь на техосмотр отправят коммерческий транспорт

Автобусы и спецтранспорт будут проходить техосмотр чаще всех.

Автовладельцев с сентября 2022 года ожидает нововведение в виде обязательного технического осмотра. Уже сейчас водители задаются вопросами, во сколько обойдется эта процедура и как часто ее придется проходить.

О цене на техосмотр "Телеграф" рассказывал раньше, а сейчас пришел черед периодичности прохождения этой процедуры.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, периодичность прохождения обязательного технического контроля для транспортных средств будет отличаться. В частности:

  • для легковушек, перевозящих пассажиров или грузы с целью прибыли, грузовиков с подъемностью до 3,5 тонн и прицепов, которые используются не более двух лет — техосмотр нужно проходить каждые два года;
  • для грузовиков с подъемностью свыше 3,5 тонн, прицепов к ним и такси — ТО будет ежегодным;
  • автобусам и спецтранспорту, который перевозит опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – техосмотр нужно проходить дважды в год.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько времени занимает техосмотр автомобиля и какой документ выдают после него.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Диагностика #СТО #Техосмотр
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