Водителям на заметку: по какой причине СТО могут отказать в техосмотре автомобиля

Первым на техосмотр пойдет весь коммерческий транспорт.

Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине будет возвращен уже в сентябре 2022 года, ведь это должно сделать дороги значительно безопаснее и сократить количество аварий. И хотя в первую очередь нововведение будет касаться только коммерческого транспорта, нюансы его прохождения нужно знать всем водителям.

"Телеграф" уже писал, какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра — а теперь расскажем о случаях, в которых владельцам авто могут отказать в предоставлении услуг.

Прежде всего, стоит отметить, что осуществлять технический осмотр транспортных средств смогут исключительно сертифицированные СТО, перечень которых появится ближе к сентябрю текущего года. Однако уже сейчас некоторые автоцентры сообщают, в каких случаях будут отказываться водителям.

Так, специалисты имеют право отказать в техническом осмотре в случаях:

несоответствия ТС данным, указанным в представленных документах, позволяющих идентифицировать это транспортное средство;

несоответствия государственных номерных знаков заявленным;

несоответствия VIN коду;

непредоставлении предусмотренных документов для техосмотра.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит техосмотр в Украине и что грозит водителям за езду без него.