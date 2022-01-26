Укр

Водителям на заметку: по какой причине СТО могут отказать в техосмотре автомобиля

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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СТО будут брать на техосмотр далеко не все автомобили Новость обновлена 26 января 2022, 16:17
СТО будут брать на техосмотр далеко не все автомобили

Первым на техосмотр пойдет весь коммерческий транспорт.

Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине будет возвращен уже в сентябре 2022 года, ведь это должно сделать дороги значительно безопаснее и сократить количество аварий. И хотя в первую очередь нововведение будет касаться только коммерческого транспорта, нюансы его прохождения нужно знать всем водителям.

"Телеграф" уже писал, какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра — а теперь расскажем о случаях, в которых владельцам авто могут отказать в предоставлении услуг.

Прежде всего, стоит отметить, что осуществлять технический осмотр транспортных средств смогут исключительно сертифицированные СТО, перечень которых появится ближе к сентябрю текущего года. Однако уже сейчас некоторые автоцентры сообщают, в каких случаях будут отказываться водителям.

Так, специалисты имеют право отказать в техническом осмотре в случаях:

  • несоответствия ТС данным, указанным в представленных документах, позволяющих идентифицировать это транспортное средство;
  • несоответствия государственных номерных знаков заявленным;
  • несоответствия VIN коду;
  • непредоставлении предусмотренных документов для техосмотра.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит техосмотр в Украине и что грозит водителям за езду без него.

Теги:
#Украина #Транспорт #Проверка #СТО #Техосмотр
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