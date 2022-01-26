Водителям на заметку: по какой причине СТО могут отказать в техосмотре автомобиля
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Первым на техосмотр пойдет весь коммерческий транспорт.
Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине будет возвращен уже в сентябре 2022 года, ведь это должно сделать дороги значительно безопаснее и сократить количество аварий. И хотя в первую очередь нововведение будет касаться только коммерческого транспорта, нюансы его прохождения нужно знать всем водителям.
"Телеграф" уже писал, какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра — а теперь расскажем о случаях, в которых владельцам авто могут отказать в предоставлении услуг.
Прежде всего, стоит отметить, что осуществлять технический осмотр транспортных средств смогут исключительно сертифицированные СТО, перечень которых появится ближе к сентябрю текущего года. Однако уже сейчас некоторые автоцентры сообщают, в каких случаях будут отказываться водителям.
Так, специалисты имеют право отказать в техническом осмотре в случаях:
- несоответствия ТС данным, указанным в представленных документах, позволяющих идентифицировать это транспортное средство;
- несоответствия государственных номерных знаков заявленным;
- несоответствия VIN коду;
- непредоставлении предусмотренных документов для техосмотра.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько стоит техосмотр в Украине и что грозит водителям за езду без него.
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