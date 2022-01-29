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Обов’язковий техогляд в Україні: кому приготуватися

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зернозбиральний комбайн
Зернозбиральний комбайн

Для такої категорії ТЗ техогляду не було майже десять років.

Верховна рада України проголосувала у першому читанні за повернення обов’язкового техогляду для транспортних засобів агропромислового сектору. Проєкт закону підтримали 234 депутати.

Тексти двох пов’язаних законопроєктів є на порталі Верховної Ради. Згідно з ними, транспортні засоби віком до трьох років включно з дати першої реєстрації не підлягають ТО. Потім вони мають проходити сертифікацію кожні 2 роки. Якщо на облік ставиться сільгосптехніка від 4 років, то вона повинна пройти техогляд за три місяці.

Техогляд повинні проводити лабораторії та інспекційні органи на СТО або за допомогою пересувного обладнання з фото та відео фіксацією. Такі матеріали зберігатимуться до 5 років.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні повертати техогляд планують і для звичайних автомобілів. Якщо зараз відповідність нормам перевіряють тільки в автомобілів комерційної сфери — таксі, автобусів, вантажівок транспортних компаній, то орієнтовно з вересня 2022 року перевірка технічних характеристик машин стане повсюдною.

Огляд по-новому відрізнятиметься не лише фото та відео фіксацією, аналогічними огляду машин агросектору, але й видачею талону в електронній формі та обмеженим часом на перевірку машин та мотоциклів.

Теги:
#Сільське господарство #Агросектор #Техогляд
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Зернозбиральний комбайн
Обов’язковий техогляд в Україні: кому приготуватися