Обязательный техосмотр в Украине: кому приготовиться

Для такой категории ТС техосмотра не было почти десять лет.

Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за возвращение обязательного техосмотра для транспортных средств агропромышленного сектора. Проект закона поддержали 234 депутата.

Тексты двух связанных законопроектов доступны на портале Верховной Рады. Согласно ним — транспортные средства возрастом до трех лет включительно с даты первой регистрации не подлежат ТО. Затем они должны проходить сертификацию каждые 2 года. Если на учет ставится б\у сельхозтехника от 4 лет, то она должна пройти техосмотр за три месяца.

Техосмотр должны проводить лаборатории и инспекционные органы на СТО или с помощью передвижного оборудования с фото и видео фиксацией. Такие материалы будут храниться до 5 лет.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине возвращать техосмотр планируют и для обычных автомобилей. Если сейчас соответствие нормам проверяют только у авто коммерческой сферы — такси, автобусов, грузовиков транспортных компаний, то ориентировочно с сентября 2022 года проверка технических характеристик машин станет повсеместной.

Осмотр по-новому будет отличаться не только фото и видео фиксацией, аналогичными осмотру машин агросектора, но и выдачей талона в электронной форме и ограниченным временем на проверку машин и мотоциклов.