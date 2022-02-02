Техосмотр пройдут далеко не все: какие категории под угрозой

Больше всего проблем с техосмотром возникнет у "евроблях" и битых авто.

Возвращение обязательного технического осмотра может оказаться настоящей проблемой для автовладельцев, ведь некоторые транспортные средства могут его не пройти.

И если раньше "Телеграф" сообщал, почему в осмотре авто могут отказать на СТО, то теперь рассказываем, для каких автомобилей ТО может завершиться неудачно.

Какие авто могут не пройти техосмотр?

Первыми, кто рискует не пройти техническое освидетельствование, являются автомобили на иностранной регистрации. В народе их называют "евробляхами". Здесь все дело в документах на них и в теме растаможки.

Рискуют не пройти техосмотр транспортные средства, которые не отвечают заявленным в документах характеристикам. Как пример – дизельные авто с удаленным катализатором.

В зоне риска оказались также автомобили, которые были биты в ДТП. Однако здесь результат технического осмотра зависит от качества их ремонта.

Не пройдут техосмотр и автомобили, у которых есть сквозные повреждения коррозией. Владельцам грузовых микроавтобусов, переделанных под пассажирские, тоже придется оставить такой транспорт на стоянке.

Более подробно с требованиями к техническому состоянию автомобиля можно ознакомиться в постановлении Кабинета Министров Украины по ссылке.

Напомним, что техосмотр станет обязательным в Украине с сентября 2022 года. По мнению экспертов, его возвращение должно сделать дороги более безопасными и сократить количество аварий.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько времени занимает техосмотр и какой документ выдают после него.