Укр

В Украине автомобили могут отправить на внеплановый техосмотр: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Техосмотр станет обязательным с сентября 2022 года Новость обновлена 07 февраля 2022, 12:52
Техосмотр станет обязательным с сентября 2022 года

Внеплановая проверка технического состояния авто точно пригодится после ДТП.

Периодичность прохождения технического осмотра автомобилей, который становится обязательным с сентября 2022 года, зависит от типа автомобиля и их назначения, однако есть случаи, когда водителям придется пройти ТО внепланово.

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Так, внеплановый техосмотр автомобили должны пройти в следующих случаях:

  • в случае обнаружения во время придорожной проверки недостатков, представляющих угрозу безопасности движения;
  • после дорожно-транспортных происшествий (если во время аварии были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения);
  • после перерегистрации транспортного средства на нового владельца.

Что касается плановых проверок технического состояния автомобилей, то они имеют такую периодичность:

  • каждые 2 года техосмотр обязаны проходить автомобили, которые используют для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли и срок их эксплуатации составляет более двух лет; грузовики подъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше 2 лет;
  • ежегодно ТО понадобится грузовикам, имеющим подъемность более 3,5 тонны, а также прицепам к ним и автомобилям такси независимо от срока эксплуатации;
  • дважды в год проверка технического состояния авто понадобится автобусам и спецтранспорту, который привлечен для перевозки опасных грузов.

Ранее "Телеграф" сообщал, для каких автомобилей процедура технического осмотра может завершиться неудачно.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Проверка #СТО #Техосмотр
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