В Украине автомобили могут отправить на внеплановый техосмотр: что известно

Внеплановая проверка технического состояния авто точно пригодится после ДТП.

Периодичность прохождения технического осмотра автомобилей, который становится обязательным с сентября 2022 года, зависит от типа автомобиля и их назначения, однако есть случаи, когда водителям придется пройти ТО внепланово.

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Так, внеплановый техосмотр автомобили должны пройти в следующих случаях:

в случае обнаружения во время придорожной проверки недостатков, представляющих угрозу безопасности движения;

после дорожно-транспортных происшествий (если во время аварии были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения);

после перерегистрации транспортного средства на нового владельца.

Что касается плановых проверок технического состояния автомобилей, то они имеют такую периодичность:

каждые 2 года техосмотр обязаны проходить автомобили, которые используют для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли и срок их эксплуатации составляет более двух лет; грузовики подъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше 2 лет;

техосмотр обязаны проходить автомобили, которые используют для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли и срок их эксплуатации составляет более двух лет; грузовики подъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше 2 лет; ежегодно ТО понадобится грузовикам, имеющим подъемность более 3,5 тонны, а также прицепам к ним и автомобилям такси независимо от срока эксплуатации;

понадобится грузовикам, имеющим подъемность более 3,5 тонны, а также прицепам к ним и автомобилям такси независимо от срока эксплуатации; дважды в год проверка технического состояния авто понадобится автобусам и спецтранспорту, который привлечен для перевозки опасных грузов.

Ранее "Телеграф" сообщал, для каких автомобилей процедура технического осмотра может завершиться неудачно.