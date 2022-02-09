Як подовжити життя та збільшити яскравість автомобільних фар - прості поради

Що робити автовласнику, аби фари залізного коня світили яскравіше

Перевіркою якості зору під час медичного огляду вже давно нікого не здивуєш, адже, якщо водій погано бачить за кермом, це може спричинити непоправну ситуацію у вигляді аварії. Такої ж перевірки, як не дивно, потребують і "очі" автомобілів, адже ігнорування чистки оптики та економія на лампочках — є дуже невдалою ідеєю, — пише "ДитсСервіс".

Для чого взагалі стежити і доглядати за фарами?

Навіть у літню погоду без суттєвих опадів мити фари потрібно не менше 1-2 разів на тиждень. Якщо ж на вулиці тривалий час йдуть дощі, то автомобільна оптика потребує очищення перед кожною новою поїздкою.

Зазвичай, для того, що очистити фари, регулярно відвідувати автомийки не потрібно, але просто витерти їх ганчіркою або "задути" із водяного шлангу — такий собі варіант "плацебо".

Що робити, аби фари все ж світили яскравіше?

Головним правилом серед профілактичних засобів є систематичний догляд за оптикою. Завжди возіть в автівці флакон звичайного склоочисника та чисту ганчірку з мікрофібри.

Перед поїздкою варто змахнути пил та великі частинки піску звичайною м'якою губкою або ганчіркою, або просто полити фару водою. Головне — це не розмазувати бруд по склу.

Після поприскайте на оптику склоочисником, кілька хвилин почекайте та витріть поверхню мікрофіброю на сухо.

Робити такі маніпуляції можна й після поїздок, але тоді доведеться чекати, поки вони повністю охолонуть.

Після поїздок по заміським трасам будьте готові відчищати оптику від комах, які об неї розбилися. Це не легко, проте вкрай важливо, адже мошки, які залипли на пластик, досить сильно псують видимість.

Якщо вода та склоочисник прибрати комах не в змозі, можна використати "вд-шку" (WD-40). Але робити це потрібно дуже обережно, аби розчин не потрапив на кузов.

При регулярному дотриманні цих простих правил, ваш автомобіль довго радуватиме вас хорошою видимістю на дорогах.

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