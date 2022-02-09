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Как продлить жизнь и увеличить яркость автомобильных фар - простые советы

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Несколько советов по уходу за фарами Новость обновлена 09 февраля 2022, 15:52
Несколько советов по уходу за фарами

Что делать автовладельцу, чтобы фары железного коня светили ярче

Проверкой качества зрения во время медицинского осмотра уже давно никого не удивишь, ведь, если водитель плохо видит за рулем, это может повлечь за собой непоправимую ситуацию в виде аварии. Такой же проверки, как ни странно, нуждаются и "глаза" автомобилей, ведь игнорирование чистки оптики и экономия на лампочках — очень неудачная идея, — пишет "ДитсСервис".

Зачем вообще следить и ухаживать за фарами?

Даже в летнюю погоду без существенных осадков мыть фары нужно не менее 1-2 раз в неделю. Если же на улице долго идут дожди, то автомобильная оптика требует очистки перед каждой новой поездкой.

Обычно для того, что очистить фары, регулярно посещать автомойки не нужно, но просто вытереть их тряпкой или "задуть" из водяного шланга — такой себе вариант "плацебо".

Что делать, чтобы фары все же светили ярче?

Главным правилом среди профилактических средств есть систематический уход за оптикой. Всегда возите в машине флакон обычного стеклоочистителя и чистую тряпку из микрофибры.

Перед поездкой следует смахнуть пыль и большие частицы песка обычной мягкой губкой или тряпкой, а можно просто полить фару водой. Главное – это не размазывать грязь по стеклу.

После опрыскивайте оптику стеклоочистителем, несколько минут подождите и вытрите поверхность микрофиброй на сухо.

Делать такие манипуляции можно и после поездок, но придется ждать, пока они полностью остынут.

После поездок по загородным трассам будьте готовы отчищать оптику от насекомых, которые разбились об нее. Это не легко, однако крайне важно, ведь залипшие на пластик мошки достаточно сильно портят видимость.

Если вода и стеклоочиститель убрать насекомых не могут, можно использовать "вд-шку" (WD-40). Но делать это нужно очень осторожно, чтобы раствор не попал в кузов.

При регулярном использовании этих простых правил, ваш автомобиль будет долго радовать вас хорошей видимостью на дорогах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно помыть автомобиль в домашних условиях и какие грубые ошибки при уходе за поверхностью авто лучше не допускать.

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#Фары #Уход #Авто #Поради
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