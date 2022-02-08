Как правильно мыть машину самому: простые советы и грубые ошибки

Советы по уходу за железным конем

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его четырехколесный конь выглядел аккуратно и ухоженно. Однако регулярно тратить средства на дорогие автомойки и специальные моющие средства возможность есть не всегда.

Мы расскажем, как ухаживать за автомобилем в домашних условиях и приведем несколько советов правильного мытья транспортного средства.

Берегите покрытие

Первое, что нужно сделать, чтобы кузов был ухоженным – "сбить" лишнюю пыль под сильным напором воды.

Лучше всего с этим справятся специальные аппараты с высоким давлением. Просто вылить ведро воды на авто – не вариант, ведь песок и прочая мелкая грязь все равно останется на поверхности. Во время мытья эти дольки будут "шкрябать" поверхность, что в дальнейшем приведет к быстрому появлению коррозии.

Химия для мытья

Лучше, если для мытья автомобиля вы выберете специальную автохимию, ведь в противном случае, из-за наличия в составе моющих кислот или щелочи, можно поцарапать краску или просто не отмыть устаревшие пятна.

Для того чтобы удалить сильное загрязнение, кузов обрабатывают дополнительным раствором, но использовать его можно не больше, чем два-три раза в неделю.

Автомобильные шампуни бывают как редкими, так и сухими. Каждый из них имеет специальную инструкцию, которой обязательно нужно придерживаться. Следует обратить внимание и на срок годности, ведь после его истечения использовать средство категорически запрещается.

При мойке двигателя лучше использовать обычный уайт-спирит.

Осторожность во время мытья

Когда вы моете авто в домашних условиях, используйте специальные поролоновые губки разных размеров. Они должны быть с большими порами, ведь благодаря таким "дырочкам" грязь у них будет задерживаться не долго и хорошо вымываться во время полоскания.

Ни в коем случае не совершайте круговых движений губками, только прямолинейные.

Чтобы на долгое время сохранить покрытие кузова целым, щетки во время мытья авто используйте исключительно для колес.

Воду лучше сделать немного теплой, горячей мыть нельзя.

Начинать "умывание" автомобиля лучше с крыши и до колес. Сначала это делается отжатой губкой с шампунем, а затем такой же отжатой, но без моющего средства.

Не обходите металлические внутренние части на дверях и капоте и не забывайте о чистке салона: ковриков, панели приборов и других пластиковых поверхностей, которым также требуется специальный уход и натирка специальными растворами.

Каждый участок транспортного средства моется отдельно. Для мытья колес и их арок всегда берите отдельную губку.

Стоит также отметить, что мойка автомобиля под прямыми солнечными лучами – не лучший вариант, ведь холодная вода при попадании на разогретое железо может в дальнейшем привести к появлению микротрещин и разрушению лакокрасочного покрытия.

Пена также будет быстро высыхать под солнцем и просто не успевать выполнить свою основную функцию: поднятие песка и грязи на поверхность кузова. Если солнечная погода, покрывайте пену отдельными небольшими участками.

После "полоскания" автомобиля чистой водой обязательно уберите лишнюю влагу специальным скребком. Это будет быстрее и легче, чем простой тряпкой.

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