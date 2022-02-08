Перед обязательным техосмотром украинцам нужно подготовить авто: что важно знать

Для успешного прохождения техосмотра лучше устранить неполадки заблаговременно.

С сентября 2022 года в Украине станет обязательным технический осмотр автомобилей, который смогут пройти далеко не все транспортные средства. Потому уже сейчас владельцы машин спешат исправить все возможные неполадки, чтобы не остаться без колес вообще.

Как подготовить автомобиль к техосмотру, чтобы быть уверенным в его прохождении, рассказал портал "Автотема".

Двигатель

Автомобили, в которых уровень выбросов вредных веществ превышает норму, не смогут получить положительный результат техосмотра. То же касается и машин, в которых протекает масло, аккумуляторная жидкость или даже антифриз. Все эти нюансы нужно исправлять до того, как поедете на СТО, иначе – сертификат вы не увидите.

Тормоза

Тормозную систему на техосмотре проверяют наиболее тщательно, ведь от этого зависит безопасность движения на дорогах. Поэтому эксперты советуют заблаговременно проверить состояние тормозов и тормозных колодок и исправить все неполадки.

Фары и габариты

Требования к осветительным приборам машины четко расписаны в правилах дорожного движения. Прежде всего, они должны быть целыми и чистыми. Автомобили, которые оборудованы неподходящими лампами или имеют тонировку, или пленку на фарах, рискуют не пройти техосмотр. Чтобы избежать недоразумений, лучше снимите лишнее с фар и габаритов и приведите их в надлежащее состояние.

Дворники и омыватели стекла

При техосмотре смотрят и на дворники — они должны работать должным образом и снимать их, если они указаны в документах, запрещено.

Колеса

На СТО будут проверять не только состояние шин, но соответствие колес заводским величинам. Поэтому на этот нюанс нужно обратить внимание раньше времени, чтобы не получить отрицательный результат техосмотра из-за проблем с колесами.

Аптечка и огнетушитель

Аптечка и огнетушитель – обязательные атрибуты для каждого автомобиля, но иногда водители о них забывают. Проверьте, прежде всего, есть ли в аптечке все необходимое, а огнетушитель на срок годности, это тоже очень важный аспект.

Напомним, что процедура технического осмотра по новым правилам будет сопровождаться еще и фотофиксацией. Таким образом, власть будет контролировать и сделает невозможной выдачу протоколов проверки без проведения самой процедуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, как часто водителям нужно будет проходить техосмотр.