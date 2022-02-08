Перед обов'язковим техоглядом українцям потрібно підготувати авто: що важливо знати

Для успішного проходження техогляду краще виправити неполадки завчасно.

З вересня 2022 року в Україні стане обов’язковим технічний огляд автомобілів, який зможуть пройти далеко не всі транспортні засоби. Тому вже зараз власники машин поспішають виправити всі можливі неполадки, аби не залишитися без коліс взагалі.

Як підготувати автомобіль до техогляду, щоб бути впевненим у його проходженні, розповів портал "Автотема".

Двигун

Автомобілі, у яких рівень викидів шкідливих речовин перевищує норму, не зможуть отримати позитивний результат техогляду. Те ж саме стосується і машин, у яких протікає масло, акумуляторна рідина чи навіть антифриз. Всі ці нюанси треба виправляти до того, як поїдете на СТО, інакше — сертифікат ви не побачите.

Гальма

Гальмівну систему на техогляді перевіряють найбільш ретельно, адже від цього залежить безпека руху на дорогах. Саме тому експерти радять завчасно перевірити стан гальм та гальмівних колодок і виправити всі несправності.

Фари та габарити

Вимоги до освітлювальних приладів машини чітко розписані у правилах дорожнього руху. Перш за все, вони мають бути цілими і чистими. Автомобілі, які обладнані невідповідними лампами, або мають тонування чи плівку на фарах ризикують не пройти техогляд. Щоб уникнути непорозумінь — краще зніміть зайве з фар та габаритів і приведіть їх у належний стан.

Двірники та омивачі скла

При техогляді дивляться і на двірники — вони мають працювати належним чином і знімати їх, якщо ця деталь вказана у документах, заборонено.

Колеса

На СТО перевірятимуть не лише стан шин, а й відповідність коліс заводським величинам. Тому на цей нюанс треба звернути увагу завчасно, щоб не отримати негативний результат техогляду через проблеми з колесами.

Аптечка і вогнегасник

Аптечка і вогнегасник — обов’язкові атрибути для кожного автомобіля, але інколи водії про них забувають. Перевірте, перш за все, чи є в аптечці все необхідне, а вогнегасник на термін придатності, адже це теж дуже важливий аспект.

Нагадаємо, що процедура технічного огляду за новими правилами супроводжуватиметься ще й фотофіксацією. Таким чином влада контролюватиме та зробить неможливою видачу протоколів перевірки без проведення самої процедури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто водіям потрібно буде проходити техогляд.