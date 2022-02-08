Як правильно мити машину самому: прості поради та грубі помилки

Поради по догляду за залізним конем

Кожен власник автомобілю хоче, аби його чотириколісний кінь виглядав охайно та доглянуто. Проте регулярно витрачати кошти на дорогі автомийки та спеціальні засоби для миття можливість є не завжди.

Ми розповімо, як доглядати за автівкою у домашніх умовах та наведемо кілька порад правильного миття транспортного засобу.

Бережіть покриття

Перше, що потрібно зробити, аби кузов був доглянутим — "збити" зайвий пил під сильним напором води.

Найкраще із цим справляться спеціальні апарати з високим тиском. Просто вилити відро води на авто — не варіант, адже пісок та інший дрібний бруд все одно залишиться на поверхні. Під час миття ці часточки будуть шкрябати поверхню, що в подальшому спричинить швидку появу корозії.

Хімія для миття

Краще, якщо для миття автівки ви оберете спеціальну автохімію, адже в іншому випадку, через наявність у складі миючих кислот або лугу, можна подряпати фарбу або просто не відмити застарілі плями.

Для того, аби видалити сильне забруднення, кузов оброблюють додатковим розчином, але використовувати його можна не більше, анід двічі-тричі на тиждень.

Автомобільні шампуні бувають як рідкими, так і сухими. Кожен з них має спеціальну інструкцію, якій обов'язково потрібно слідувати. Варто звернути уваги і на термін придатності, адже після його спливу, використовувати засіб категорично забороняється.

При мийці двигуна краще використовувати звичайний уайт-спірит.

Обережність під час миття

Коли ви миєте авто у домашніх умовах, використовуйте спеціальні поролонові губки різних розмірів. Вони повинні бути з великим порами, адже завдяки таким "дірочкам" бруд у них буде затримуватися не довго і добре вимиватися під час полоскання.

Ні в якому разі не робіть кругових рухів губками, лише прямолінійні.

Щоб на довгий час зберегти покриття кузова цілим, щітки під час миття авто використовуйте виключно для коліс.

Воду краще зробити злегка теплою, гарячою мити не можна.

Починати "вмивання" автівки краще з даху і до коліс. Спочатку це робиться віджатою губкою з шампунем, а потім такою ж віджатою, але без миючого засобу.

Не оминайте металеві внутрішні частини на дверях та капоті та не забувайте про чистку салону: килимків, панелі приладів та інших пластикових поверхонь, яким також потрібен спеціальний догляд та натирання спеціальними розчинами.

Кожна ділянка транспортного засобу миється окремо. Для миття коліс та їх арок завжди беріть окрему губку.

Варто також відзначити, що миття автівки під прямими сонячними променями — не кращий варіант, адже холодна вода під час потрапляння на розігріте залізо може в подальшому призвести до появи мікротріщин та руйнуванню лакофарбового покриття.

Піна також швидко висихатиме під сонцем і просто не встигати виконати свою основну функцію: підняття піску та бруду на поверхню кузова. Якщо погода сонячна, покривайте піну окремими невеликими ділянками.

Після "полоскання" автомобіля чистою водою обов'язково приберіть зайву вологу спеціальним скребком. Це буде швидше та легше, аніж простою ганчіркою.

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