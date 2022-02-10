Что важно проверить водителю перед покупкой б/у авто

Дополнительная диагностика на СТО лишней не будет

Украинцы часто сбывают и покупают автомобили, которые уже были в употреблении. Иногда в подобных сделках участвуют "нечистые" на руку люди, которые пытаются сбыть некачественную технику.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс AUTO.RIA, подскажет, на какие моменты стоит обратить внимание при покупке машины.

Проверка VIN-кода

Эта аббревиатура знакома водителям, ведь с ее помощью можно идентифицировать автомобиль по документам. В этом 17-значном коде указаны отдельные данные о самом транспортном средстве, его производителе и дате выпуска. Этот код является постоянным для автомобиля на все время его "жизни".

Обычно эти данные продавцы легко предоставляют интересующимся покупателям. Однако есть и те случаи, когда это не происходит, а их предлагают отправить "в личку". Чтобы вам не предоставили данные другой машины, лучше проверить данные еще раз — во время личного осмотра авто. Так вы обезопасите себя от покупки, которая потом может принести проблемы.

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Нет — "бронированию" авто или оплате бензина

Часто бывает так, что покупатель и продавец находятся в разных городах. Разумеется, некоторые "дельцы" пытаются нажиться даже на этом, прося задаток на оплату горючих материалов. Также порой покупателю предлагают приобрести "бронь" на машину, если приобрести ее сейчас возможности нет.

Возьмите за правило — любые финансовые операции лучше проводить лично, при чем после осмотра машины и проверки ее состояния.

Лучше проверить все

Не всегда мы осматриваем заинтересовавшее нас авто сразу же после общения с продавцом. Поэтому не лишним будет ознакомиться, не изменился ли пробег машины, не появились ли какие-то повреждения, прежде отсутствующие на снимках, и т.п.

Если есть возможность, закажите дополнительную проверку автомобиля на СТО, дабы увериться, что товар, который приобретаете, действительно стоит вложения средств.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие машины могут быть отправлены правоохранителями на внеплановый технический осмотр. В их число входит тот транспорт, что был перерегистрирован на нового владельца.

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