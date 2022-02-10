Не новые, но надежные: топ-8 авто с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

Можно легко найти приличный вариант "не за все деньги мира"

С сумасшедшим ритмом современной жизни тяжело обойтись без автомобиля, однако далеко не всем по карману покупать новое транспортное средство, учитывая, что бывшие в употреблении легковушки стоят в разы меньше новых.

Ранее мы публиковали список лучших вариантов авто стоимостью до $5000, теперь же мы собрали список из восьми самых популярных б/у автомобилей в Украине по материалам AUTO.RIA.

Daewoo Lanos. Самый популярный и доступный вариант со стоимостью в $2,5-4 тысячи или 70-110 тысяч гривен.

Daewoo Lanos

Volkswagen Passat. В зависимости от года выпуска и модели — $10-25 тысяч или 280-700 тысяч гривен.

Volkswagen Passat

Skoda Octavia. Еще один сравнительно доступный и надежный вариант со средней ценой в $8-15 тысяч или 220-420 тысяч гривен.

Skoda Octavia

Volkswagen Golf. Старые модели с приемлемым пробегом обойдутся всего в $4-9 тысяч (110-250 тысяч гривен).

Volkswagen Golf

ВАЗ 2109. Хотя многие считают, что они морально устарели, "девяточки" со средней ценой в $1,5-3 тысячи (40-80 тысяч гривен) уверенно остаются в топе самых доступных автомобилей.

ВАЗ 2109

Chevrolet Aveo. Хороши на вид и могут обойтись всего в $3,5-5 тысяч (100-140 тысяч гривен).

Chevrolet Aveo

Renault Megane. Хороший вариант с большим разбросом цены от $5 до 15 тысяч в зависимости от года выпуска (140-420 тысяч гривен).

Renault Megane

Ford Focus. Можно найти старые модели по цене в примерно $5 тысяч (120 тысяч гривен), варианты же поновее обойдутся в $8-13 тысяч (220-360 тысяч гривен).

Ford Focus

Напомним, ранее "Телеграф" называл грубые ошибки, которые многие автолюбители допускают при мойке машины.