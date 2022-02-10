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Не нові, але надійні: топ-8 авто з пробігом, які найчастіше купують в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На ринку тисячі доступних б/у авто
На ринку тисячі доступних б/у авто

Можна легко знайти пристойний варіант "не за всі гроші світу"

З божевільним ритмом сучасного життя важко обійтися без автомобіля, проте далеко не всім по кишені купувати новий транспортний засіб, враховуючи, що легковики, що були у використанні, коштують у рази менше нових.

Раніше ми публікували список кращих варіантів авто вартістю до $5000, тепер же ми зібрали список з восьми найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні за матеріалами AUTO.RIA.

Daewoo Lanos. Найпопулярніший і найдоступніший варіант із вартістю в $2,5-4 тисячі або 70-110 тисяч гривень.

Daewoo Lanos
Daewoo Lanos

Volkswagen Passat. Залежно від року випуску та моделі — $10-25 тисяч або 280-700 тисяч гривень.

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Skoda Octavia. Ще один порівняно доступний і надійний варіант із середньою ціною $8-15 тисяч або 220-420 тисяч гривень.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Volkswagen Golf. Старі моделі з прийнятним пробігом коштуватимуть лише $4-9 тисяч (110-250 тисяч гривень).

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

ВАЗ 2109. Хоча багато хто вважає, що вони морально застаріли, "дев’яточки" із середньою ціною в $1,5-3 тисячі (40-80 тисяч гривень) впевнено залишаються в топі найдоступніших автомобілів.

ВАЗ 2109
ВАЗ 2109

Chevrolet Aveo. Хороші на вигляд і можуть коштувати лише $3,5-5 тисяч (100-140 тисяч гривень).

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Renault Megane. Хороший варіант із великим розкидом ціни від $5 до 15 тисяч залежно від року випуску (140-420 тисяч гривень).

Renault Megane
Renault Megane

Ford Focus. Можна знайти старі моделі за ціною приблизно $5 тисяч (120 тисяч гривень), новіші ж варіанти обійдуться в $8-13 тисяч (220-360 тисяч гривень).

Ford Focus
Ford Focus

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав грубі помилки, яких багато автолюбителів припускають під час миття машини.

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