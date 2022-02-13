Що робити, якщо автомобіль довго стояв без руху: поради автовласникам

Що перевірити перед поверненням автомобіля до експлуатації після тривалої стоянки.

Період ожеледиць і снігопадів добігає кінця, а в Україну поступово настає весна. Багато автолюбителів, які залишали свою машину на "зимівлю" в гаражах, тепер ставлять собі питання про те, що необхідно перевірити перш ніж знову викотити "залізного коня" на дорогу.

Видання "АвтоПортал" нагадало, що відбувається з автомобілем, який довго не експлуатували, і на що варто звернути увагу.

Там одразу зазначили, що якщо транспортний засіб простояв 3-4 місяці в гаражі, то це ніяк не позначиться на його стані, хіба що варто перевірити, чи не сів акумулятор.

Однак якщо авто простояло без руху рік і більше, то йому варто приділити більше уваги.

Масло

Існуючі масла мають термін придатності, який вказаний на упаковці, тому до його закінчення думати про них не варто. Однак це не стосується оливи, яка вже залита у двигун і була в експлуатації.

Це пов’язано з тим, що в них є багато присадок, які можуть вступати в реакцію між собою та з елементами трансмісії або двигуна, що може призвести до їхнього "розшаровування". При щоденній експлуатації олива постійно збовтується і перемішується, проте при тривалому простої цього не трапляється. Тому перед виходом зі "сплячки" її варто перевірити та при необхідності замінити.

Бензин

Досвідчені водії рекомендують перед тим, як поставити автомобіль на тривалу стоянку, залити не менше 3/4 бака якісного палива. Це не дозволить з’явитись конденсату на стінках. Бензин не втрачає своїх властивостей протягом 1,5-2 років, а дизпаливо придатне протягом 1-1,5 року. Якщо авто стояло довше, то варто замінити паливо.

Акумулятор

Батареї мають властивість розряджатися, щоправда, відбувається це повільно. Простій на місяць інший ніяк не позначиться на ньому, але при більш тривалих термінах, акумулятор варто все ж таки перевірити.

Ущільнювальні гумки та сальники

Мастильні матеріали при тривалому простої стікають у піддон, що може призвести до висихання сальників, а це загрожує втратою їх еластичності та появою тріщин. Тож якщо йдеться про автомобіль, який простояв багато років у гаражі, їх заміни не уникнути.

Шланги та бензопроводи

Якщо транспортний засіб стояло 4-5 років, то є ймовірність, що гума з якої зроблені шланги втратила свою еластичність і потріскалася. Навіть якщо тріщин візуально не видно, їх варто поміняти на нові, щоб уникнути розривів.

Гальмівна рідина

Сама речовина має властивість накопичувати вологу, яка може закипіти під час експлуатації. Утворення пари в гальмівній системі може призвести до втрати гальм. Рідину радять міняти раз на два роки, проте після тривалого простою її теж рекомендують замінити з метою безпеки.

Ущільнювальні гумки вікон та дверей

Якщо ви доглядаєте авто, поки воно стоїть, то рекомендується хоча б раз на рік змащувати їх силіконом. В іншому випадку замінити їх не так складно.

Електропроводка

Хоч сама по собі проводка не приходить у непридатність з роками, але іноді вона може постраждати від щурів або мишей, які не гидують ізоляцією, коли хочуть щось пожувати.

Гальмівні диски та колодки

Ці вузли мають властивість покриватися іржею при тривалому простої. Перед введенням авто в експлуатацію рекомендується зробити невелику поїздку на низькій швидкості з пригальмовуванням. Так колодки очистяться від іржі, проте при довгостроковому зберіганні трапляються випадки відшарування накладок від основи. У такому разі їх варто замінити.

Як відомо, скрип гальм може неабияк напружувати водія, втім, не завжди це може свідчити про поломку. У яких випадках не варто турбуватися, читайте у матеріалі за цим посиланням.