Скриплячі гальма: коли потрібно бігти в СТО

Звук скрипучих гальм може налякати будь-якого автолюбителя, але якщо колодки старі, то причини очевидні, але чому можуть скрипіти абсолютно нові гальма?

Коли водій чує неприємні звуки, які видають його гальмівні колодки та диски, це безперечно дратує. Але варто звернути увагу на ці звуки, адже вони можуть попередити власника про можливі проблеми з автомобілем. У яких випадках не варто турбуватися – поділилися інформацією Аргументи та факти.

1. Колодки чи диски вже віджили своє

Сучасні колодки виготовляють із спеціальними індикатором зношування деталі. Коли фрикційний шар приходить у непридатність і залишковий матеріал не може справлятися з перегрівом, то металева пластина, яка вбудована в колодку, починає стикатися з диском, тому чутно характерний скрип, який може попередити власника про термінову заміну деталі. Якщо ви ігноруватимете "сигнали" свого автомобіля, то колодка може повністю стертися і гальма втратять свою ефективність.

Як тільки ви зрозумієте, що проблема саме у зносі – терміново вирушайте в магазин запчастин, адже якщо колодки вже потребують заміни, то швидкість, з якою вони будуть зношуватись, набагато збільшується, і якщо попередні 5 мм. функціонального шару служили вам роками, то 2 мм., що залишилися, можуть зноситися протягом місяця.

2. Сторонні предмети у системі

Якщо в систему потрапили бруд або каміння, це може спричинити неприємний скрип. Зрозуміти, що між колодок щось потрапило, ви зможете за характерним тупим, або навпаки дуже дзвінким звуком. Для перевірки поставте машину на домкрат, зніміть колесо і огляньте його на наявність сторонніх предметів. Якщо щось дійсно затиснуте між колодками, виправити ситуацію допоможе звичайна викрутка.

Також під час руху або гальмування машини ви можете чути скрип від пиловика, який почав відвалюватися. З часом, місця, де кріпиться пиловик, можуть піддаватися корозії, тому пиловик зачіпає диски або супорт дискових гальм. Якщо причиною скрегота у вашому випадку є пиловик, що відвалюється, то краще вам його зняти, а ще краще — замінити на новий, адже він захищає механізми від потрапляння води і пилу на дорозі.

3. Гальма перегріваються

Причиною скреготу може бути вода, яка потрапила до механізмів. Якщо водій активно гальмував, а потім потрапив у калюжу, то від різкого перепаду температур на колодках, може статися їхня деформація через внутрішнє напруження. Після цього диск може нещільно прилягати до гальмівних колодок і при натисканні гальма будуть чути звуки, схожі на чиркання.

СТО пропонує вирівняти частину поверхню дисків, прокатати їх, але це допомагає не завжди. Тому радимо не перегрівати гальма під час опадів.

4. Заклинило супорт або циліндр

Якщо супорт або циліндр заклинило, ви можете почути неприємний скрегіт. Найчастіше з такою проблемою стикаються власники, у яких барабанні гальма. У такому випадку не варто відкладати техобслуговування, адже може пошкодитись весь механізм, що загрожує відмовою гальм. Проблему можна виявити, оглянувши супорт, адже якщо він закислий, це говорить про те, що деталь потрібно міняти в терміновому порядку.

Також барабанні колодки можуть скрипіти якщо закис трос "ручника", заїла пружина або взагалі зіскочила.

5. Колодки поганої якості

Якщо ви вибрали дешеві колодки, то у складі їх функціонального шару можуть бути домішки, що спотворюють роботу механізму, зчеплення може мати інші характеристики і псувати диск, тому ви можете чути не тільки жахливий звук, але й побачити жахливий стан диска. При виборі гальмівних колодок зверніть увагу на рекомендації спеціалістів сервісних центрів, а також на вказівки виробника.

Не варто забувати, що якщо машина довго не використовується, гальмівні колодки можуть заіржавіти, тому їхня поверхня стане шорсткою, що при гальмуванні викликає додаткове тертя, що впливає на довговічність колодки. Якщо ваші диски покрилися іржею – замініть їх якнайшвидше.

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