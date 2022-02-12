Скрипящие тормоза: когда нужно бежать в СТО

Звук скрипящих тормозов может напугать любого автолюбителя, но если колодки старые, то причины более очевидны, но почему могут скрипеть абсолютно новые тормоза?

Когда водитель слышит неприятные звуки, которые издают его тормозные колодки и диски, это несомненно раздражает. Но стоит обратить внимание на эти звуки, ведь они могут предупредить владельца о возможных проблемах с автомобилем. В каких случаях не стоит беспокоиться – поделились информацией Аргументы и факты.

1. Колодки или диски уже отжили своё

Современные колодки изготовляют со специальными индикатором износа детали. Когда фрикционный слой приходит в негодность и остаточный материал не может справляться с перегревом, то металлическая пластина, которая встроена в колодку, начинает соприкасаться с диском, поэтому издается характерный скрип, который может предупредить владельца о срочной замене детали. Если вы будете игнорировать "сигналы" своего автомобиля, то колодка может полностью стереться и тормоза потеряют свою эффективность.

Как только вы поймете, что проблема именно в износе – срочно отправляйтесь в магазин запчастей, ведь если колодки уже требуют замены, то скорость, с которой они будут изнашивается, намного увеличивается, и если предыдущие 5 мм. функционального слоя служили вам годами, то оставшиеся 2 мм. могут износиться в течении месяца.

2. Посторонние предметы в системе

Если в систему попали грязь или камень, это может вызвать неприятный скрип. Понять, что между колодок что-то попало, вы сможете по характерному тупому, либо наоборот очень звонкому звуку. Для проверки, поставьте машину на домкрат, снимите колесо и проверьте наличие посторонних предметов. Если что-то действительно зажато между колодок, исправить ситуацию поможет обычная отвертка.

Также при движении или торможении машины вы можете слышать скрип от пыльника, который начал отваливаться. Со временем, места, где крепится пыльник, могут поддаваться коррозии, поэтому пыльник задевает диски или суппорт дисковых тормозов. Если причиной скрежета в вашем случае является отваливающийся пыльник, то лучше вам его снять, а еще лучше – заменить на новый, ведь он защищает механизмы от попадания воды и пыли на дороге.

3. Тормоза перегреваются

Причиной скрежета может быть вода, которая попала в механизмы. Если водитель активно тормозил, а после попал в лужу, то от резкого перепада температур на колодках, может произойти их деформация из-за внутренних напряжений. После этого диск может неплотно прилегать к тормозным колодкам и при нажатии тормоза будут слышны чиркающие звуки.

СТО предлагает выровнять часть поверхности дисков, "прокатать" их, но это срабатывает не всегда. Поэтому советуем не перегревать тормоза во время осадков.

4. Заклинило суппорт или цилиндр

Если суппорт или цилиндр заклинило, то вы можете услышать неприятный скрежет. Чаще всего с такой проблемой стыкаются владельцы, у которых барабанные тормоза. В таком случаи не стоит откладывать техобслуживание, ведь может повредиться весь механизм, что грозит отказом тормозов. Проблему можно обнаружить осмотрев суппорт, ведь если он закисший, это говорит о том, что деталь нужно менять в срочном порядке.

Также барабанные колодки могут скрипеть если закис тросик "ручника", заела пружина или же вообще соскочила.

5. Колодки плохого качества

Если вы выбрали дешевые колодки, то в составе их функционного слоя могут быть примеси, что искажает работу механизма, сцепление может обладать другими характеристиками и портить диск, поэтому вы можете слышать не только ужасный звук, но и увидеть ужасное состояние диска. При выборе тормозных колодок обратите внимание на рекомендации специалистов сервисных центров, а также указаниям производителя.

Не стоит забывать, что если машина долго не используется, тормозные колодки могут заржаветь, поэтому их поверхность станет шероховатой, что при торможении вызывает дополнительное трение, которое влияет на долговечность колодки. Если ваши диски покрылись ржавчиной – замените их как можно быстрее.

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